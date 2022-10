La opinión de los pilotos de MotoGP tras Tailandia: "No se veía nada"

Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Tailandia tuvo que hacer frente a la permanente amenaza de lluvia. Aunque las previsiones alertaban de que las precipitaciones tropicales harían acto de presencia a lo largo del sábado, no lo hicieron hasta la carrera de Moto2, que tuvo que ser paralizada y, más tarde, dada por finalizada sin haber completado los dos tercios de las vueltas.

Los pilotos de MotoGP asistieron atónitos desde sus garajes al fuerte diluvio y, especialmente, a la gran cantidad de agua acumulada en el trazado de Buriram. La prueba reina del evento se retrasó casi una hora, esperando a que dejase de llover. Y así fue; sin embargo, el asfalto seguía completamente empapado.

Uno podría pensar que para eso están los neumáticos de lluvia. Sin embargo, el problema al que se enfrontaban los pilotos no era de agarre, sino de visibilidad. Las MotoGP levantan una gran cantidad de agua a su paso, como si de un spray se tratase, por lo que cuando pasan muchas unidades juntas se levanta un banco de niebla que impide ver mucho más allá de varios metros.

Esa situación, sin embargo, se limitó a los primeros diez giros. Con el paso de las vueltas, la visibilidad fue a mejor, tanto por la disgregación del pelotón como por la creación de un carril seco. Pero eso no impidió a los pilotos de MotoGP quejarse de las condiciones una vez cruzaron meta.

"Hubo mucho estrés", narró Aleix Espargaró. "La pista estaba muy bien, pero entre la curva 3 y la 4 no se veía nada. Estaba muy peligroso". El tercer clasificado de la general se percató del problema en la vuelta de formación de parrilla, donde intentó convencer al resto de pilotos de que así no se podía correr.

"Lo que quería antes de la carrera era que limpiaran el agua de esa zona. Me cabreé con los demás pilotos, por no hacer presión para ello", desveló. "No es querer o no querer correr, es tratar de ayudar a la Comisión de Seguridad. No se veía nada en pista, avisé a los comisarios, pero gracias a Dios no pasó nada", añadió.

Cal Crutchlow, que ocupa el lugar de Andrea Dovizioso en el RNF Yamaha desde Misano, también fue de los más críticos con la decisión de correr. "No estaba muy contento en la salida porque, joder, era muy, muy peligroso", dijo sin rodeos.

"Sinceramente, [Maverick] Viñales, [Fabio] Di Giannantonio y yo teníamos que cortar gas en la recta [por todo el spray que se levantaba], pero los que venían por detrás nos empujaban, porque no se podía ver nada. La lluvia ligera también era como ir con una jodida antorcha, porque no podías ver nada", denunció el británico, siempre sin pelos en la lengua.

"Todos dirán 'ah, os estáis quejando, deberíais correr, bla, bla, bla'. Lo intentas, pero a esas velocidades no ves nada por la pantalla. Para mí, corrimos por encima del límite. Pero quién soy yo para hablar; yo ya estoy retirado, así que no me van a escuchar", añadió. "El spray que hubo en Tailandia fue increíble".

Maverick Viñales se pronunció en una línea similar a Crutchlow, y quiso destacar la poca visibilidad en medio del grupo. "Si sales delante no pasa nada, pero detrás no hay visibilidad. De hecho, en las primeras vueltas debí de hacer medio kilómetro sin ver nada. No veía nada. Como ir con los ojos tapados, gas a fondo en sexta".

"Hay mucho riesgo", advirtió el de Aprilia. "Si un piloto corta, me lo llevo. Tenemos que mirarlo, porque es una locura, sobre todo saliendo detrás. En tres vueltas perdí 14 segundos, que es a lo que terminé la carrera".

Brad Binder, que partía delante, tuvo un toque con Aleix que le hizo perder posiciones, y pudo experimentar el riesgo de rodar fuera del Top 5. "Después de la salida de pista, volví en el medio del grupo y no se veía nada. En las rectas era como estar ciego con todo el spray que levantaban las motos, porque no veías nada. No sabía ni dónde estaban los puntos de frenada".

"Las primeras vueltas fueron muy, muy peligrosas. Daba miedo", comentó Franco Morbidelli, que consiguió uno de sus mejores resultados del año en Buriram. "Después de diez giros mejoró mucho, ya se podía ver algo en los dos primeros sectores".

"En las rectas de las primeras diez o doce vueltas no podía acoplarme a la moto", destacó Alex Rins, que también partió desde mitad de parrilla, "porque no se veía nada". "Para mí en la salida íbamos un poco por encima del límite".

Marc Márquez fue de los pocos que se mostraron favorables a haber dado la salida pese a la lluvia, aunque lo cierto es que él nunca llegó a caer al medio del pelotón: "Las condiciones estaban para correr", sentenció. "Fue mucho más peligroso en Moto2, donde la bandera roja debería haber salido mucho antes", se quejó Marc.

