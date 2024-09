Oliveira: "Estoy preparado para arremangarme y trabajar"

Miguel Oliveira está preparado para afrontar una nueva etapa en su carrera deportiva en MotoGP. Ya es oficial que el piloto portugués abandonará Trackhouse y Aprilia para unirse a Yamaha y a su nuevo proyecto junto a Pramac, que será el equipo satélite de los de Iwata, aunque en la práctica funcionará como una estructura oficial.

De hecho, el de Pragal se ha vinculado directamente con la marca nipona en su contrato por los dos próximos años, 2025 y 2026. El movimiento hizo que Oliveira fuera uno de los protagonistas de la segunda rueda de pilotos de este jueves en Misano, dando el pistoletazo de salida al Gran Premio de San Marino. Y en ella pudo desgranar los motivos de su cambio de marca y qué le ha llevado a fichar por Yamaha a pesar de su compleja situación actual.

"Hay un cambio en el enfoque que están teniendo en Yamaha para desarrollar la moto actual. Pese a que el reglamento cambia en 2027, la marca no quiere esperar mucho más a llegar a lo más alto", empezó diciendo Oliveira. "Después de haber trabajado con dos fábricas distintas, considero que tengo una capacidad muy alta de adaptabilidad. Piloto de una manera totalmente diferente a como lo hacía hace dos años. Creo que esto sin duda puede ayudar a aportar 'feedback' y a conseguir acelerar la evolución. Estar en un equipo como Pramac y tener este contrato con la fábrica es una gran motivación para mí".

Así, el luso sabe que tendrá que ponerse el mono de trabajo: "Estoy preparado para arremangarme y trabajar. Va a ser duro, porque quizás aún no se ven los resultados de todos los esfuerzos que están realizando, pero pienso que en el futuro cercano vamos a ser capaces de verlos, y estaremos en posición de luchar por grandes resultados. ¿Cuánto tiempo llevará? No lo sé, pero más tarde o más temprano estaremos ahí. Estamos hablando de una de las fábricas más importantes del paddock. Una vez que se deciden a hacer algo, es sólo cuestión de tiempo que lo consigan. Espero que mi contribución sea enriquecedora para ellos".

Oliveira comentó también que ha podido intercambiar algunos pareceres con Quartararo, punta de lanza del proyecto: "He estado hablando más con Fabio Quartararo, porque es mi vecino de motorhome. Él ha compartido conmigo sus reflexiones, y las entiendo. Yo he entrado en dos equipos exactamente de la misma manera que con Yamaha: en Tech3 con la llegada de KTM, y con Trackhouse por primera vez con Aprilia. Así que sé exactamente con qué contar y cuáles serán las dificultades con las que me tomaré. Pero también sé que no daremos pasos de bebé en la dirección adecuada. Todo dependerá del tiempo de reacción de Yamaha. Ahora mismo, las dificultades técnicas van a seguir estando allí, pero con otros dos pilotos aportando 'feedback' seremos capaces de soslayarlas".

Por último, al joven de 29 años no le preocupa cómo le pueda afectar físicamente el hecho de que tenga que aumentar su cantidad de tests para ayudar a mejorar el nivel de la M1: "A nivel físico, tener que hacer más pruebas con la Yamaha no creo que vaya a privarme de posibilidades, es un tipo de entrenamiento distinto, más completo que ir al gimnasio o que hacer ciclismo. Luego dependerá de la fase en la que estemos en el proyecto. [De primeras] tendremos que invertir muchísimo tiempo en probar piezas y demás. La manera de afrontar los grandes premios será bastante plano en cuanto a expectativas. Pero espero que podamos perder puntos de concesiones y que terminemos antes con esta fase", finalizó.