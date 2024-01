Oliveira: "Tener moto oficial es un salto al vacío, pero tengo fe en Aprilia"

Miguel Oliveira afronta una temporada 2024 de MotoGP de muchos cambios para él. El piloto portugués 'estrena', en primer lugar, equipo. Y es que Trackhouse es su nueva casa después de la salida del RNF Racing de Razlan Razali por problemas económicos principalmente con su patrocinador, CryptoDATA. El equipo americano, que llega de la NASCAR, ha heredado la estructura, los pilotos y la moto, que se presentó en sociedad este pasado sábado en un evento celebrado en Los Ángeles.

Trackhouse afrontará su primera temporada en la clase mayor un año antes de lo previsto, ya que sus planes estaban enfocados a la temporada 2025. Sin embargo, eso no les está impidiendo entrar con fuerza. El equipo fundado por Justin Marks tiene como base una mayor unión a Aprilia como equipo satélite de la que tenía RNF, y eso pasa por tener motos oficiales, de 2024, como las que tienen Aleix Espargaró y Maverick Viñales.

El plan de ruta incluye que tanto Oliveira como Raúl Fernández dispongan de dos RS-GP de última generación en este 2024, aunque de momento solo disponen de una, que ha ido a parar al portugués. En declaraciones recogidas por 'GPOne', el de Almada reconoce que es un "salto al vacío", aunque confía en la casa de Noale.

"Daré un salto de dos años, de la moto de 2022 a la de 2024", dijo Oliveira tras la presentación de Trackhouse. "Las sensaciones serán diferentes y necesitaré tiempo para adaptarme. Creo que en las dos primeras carreras quizás no alcance el máximo potencial de la moto, pero luego pienso que podré mantenerme de forma constante en las primeras posiciones. Es un salto al vacío, pero tengo fe en Aprilia".

Además, confirmó que seguirá con su mismo equipo técnico: "Es agradable seguir con el mismo equipo, y además tendremos un buen apoyo de Aprilia. Eso es bueno porque tener la moto oficial no es fácil. Los chicos de Noale ya nos echaron una mano el año pasado y esta temporada tendremos el mismo apoyo y más gente en el box para ayudar. Creo que estarán preparados para manejar dos motos más".

Oliveira espera además un 2024 con más suerte, tras un 2023 plagado de lesiones, que acabó con una fractura de la escápula derecha. El piloto ibérico reconoce que ya está al 100 por 100 después de operarse además del síndrome compartimental.

"Me operaron para solucionar mi problema de síndrome compartimental a finales de noviembre, pero tuve tiempo para recuperarme. Ha sido un mes de diciembre duro, pero he podido entrenar bien y ahora puedo decir que estoy al 100 por 100 y deseando llegar a Sepang para ver cuál es realmente mi nivel. También rodé tres días en Portimao y todo parecía ir bien, pero la RSV4 es muy diferente a una MotoGP. De momento todo parece bien y estoy preparado para Malasia, pero una cosa es pilotar una moto de carretera y otra una MotoGP, son dos deportes diferentes".

Oliveira, que reconoce entre risas que no entiende la NASCAR, explica también sus sensaciones con Trackhouse: "La primera impresión es muy buena, entiendes que vienen de las carreras y puedes ver por la decoración cuál es su enfoque en MotoGP. Ahora tenemos que conseguir más experiencia juntos. Carrera a carrera, el tiempo nos permitirá conocernos mejor".

En cuanto a qué le deparará el futuro, el #88 aún no piensa en eso: "El año pasado creo que acabé 9 carreras, mi único pensamiento es devolver a Aprilia la confianza que ha depositado en mí. El 90 por ciento de los pilotos están sin contrato, así que estoy preocupado, como todos. Diría que es un poco pronto para hablar del futuro, no está en mi mente ahora mismo. Teniendo en cuenta que se ven contratos que se rompen antes de tiempo, podrían poner una ventana de mercado a mitad de temporada, como en el fútbol, para cambiar de equipo [sobre la] marcha, pero no me corresponde a mí decidir esas cosas", detalló.

Por último, Oliveira reconoció que le gustaría que hubiera menos carreras al sprint: "Esta temporada no creo que podamos cambiar nada en cuanto a formato. Al final del año pasado vimos que todo el mundo consiguió adaptarse, era un poco mejor. Todo era experiencia, aunque significaba más estrés porque tienes que ser rápido todo el tiempo. Evidentemente, como piloto, me gustaría que hubiera menos sprints", finalizó.