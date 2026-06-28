Ogura: "Si los números dicen que peleo por el título, será que peleo por el título"

Si la irrupción de Ai Ogura en la categoría de las motos pesadas ya dejó muchas bocas abiertas el año pasado, la progresión exhibida esta temporada por el japonés es tan tremenda que cuesta definirla. Una vez que el piloto del equipo Trackhouse le pilló el truco a la Aprilia en una vuelta rápida, el #79 pasó a convertirse en una amenaza muy real para aquellos que hasta ese momento se estaban jugando las victorias.

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Fiel a su filosofía de ir de menos a más, este domingo Ogura aumentó su ritmo con el paso de los giros, y pasó de la séptima plaza que ocupó en los primeros metros, a la victoria final. Entre medio, culebreó por entre el pelotón y les lanzó un par de adelantamientos antológicos a Jorge Martín y a Raúl Fernández, para suceder a Makoto Tamada, el último japonés en imponerse en la clase reina, precisamente en el Gran Premio de Japón de 2004.

El triunfo tiene todavía más mérito si tenemos en cuenta que el dispositivo trasero de su RS-GP se quedó encallado durante un giro entero en plena batalla, y eso le dejó rezagado y le obligó a volver todavía con más determinación.

"No tengo mucho que decir. Fue una carrera difícil, porque no me esperaba tanta pelea con Raúl. Perdí muchas posiciones, pero mi ritmo fue suficientemente bueno como para remontar, e incluso, para separarme de mis rivales", convino Ogura, a quien prácticamente hay que arrancarle las palabras con alicates.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

Esta victoria, que le convierte en el séptimo ganador japonés en la historia de la categoría de las motos pesadas, le deja el cuarto en la tabla general, a solo 25 puntos de Martín, el nuevo líder, y a nueve puntos de Fabio Di Giannantonio, el tercero.

Unas cifras que, para el nuevo piloto oficial de Yamaha para 2027, validan la opinión de aquellos que le señalan como candidato al título: "Si las cifras dicen que estoy peleando por el título, pues será que peleo por el título".