Quartararo: "Ha sido la mejor carrera de mi vida"

A pesar de subir al cajón de honor, Fabio Quartararo despide un fin de semana difícil para el garaje de los diapasones. Partiendo desde la quinta posición en la parrilla del Gran Premio de Italia, inmediatamente el francés consiguió ingresar en la batalla por el podio, una lucha en la que figuraba el líder del domingo, Pecco Bagnaia.

Para el francés, Mugello no ha sido una carreras más, sino la mejor de su trayectoria deportiva.

"Empecé la carrera sin confianza y me fue bien. Desde el principio pude frenar muy fuerte, así que supe que podía ser súper rápido, y eso es lo que sucedió", introdujo El Diablo tras concluir la carrera.

"Antes de la carrera, sinceramente, pensé que estaba fuera de los cinco primeros. No me sentía bien sobre la moto y en carrera empezamos con la misma base de siempre. Lo di todo, me adelanté. No sé cómo lo hice", confesó.

"Perdí la parte delantera, perdí la parte trasera y aun así logré adelantar, así que honestamente, fue la mejor carrera que he hecho”, agregó el francés, visiblemente contento con el resultado obtenido en tierras italianas. "La considero una carrera magnífica. Creo que no podría haberlo hecho mejor, pero es una sensación muy buena el poder terminar con una nota alta, especialmente en un fin de semana como este".

Con el segundo puesto logrado en Mugello, Fabio Quartararo formaliza su dominio en MotoGP, con ocho puntos puntos de ventaja sobre Aleix Espargaró, a pesar de las dificultades que ha pasado para conseguir este resultado en carrera.

"Sinceramente, es como una victoria. Realmente me esforcé hasta el límite. Después de un tiempo, me dije a mí mismo que tenía que calmarme un poco porque estaba realmente sobre el límite, pero aun así logré hacer un muy buena carrera. Sinceramente, estoy muy contento", insistió el francés.

