Zarco, pletórico tras su pole: "Es motivo de orgullo"

A ritmo de récord, Johann Zarco firmó su segunda pole del año en el trazado británico de Silverstone, la cuarta con una Ducati desde que llegó a la marca en 2020, y la octava de su carrera en MotoGP.

Zarco llegaba a la lucha por la pole tras firmar unos productivos entrenamientos libres, siendo el más rápido en la cuarta sesión de ensayo. "Es un circuito mítico y poder ir cómodo y rápido en él es motivo de orgullo. Así que estoy feliz", introdujo el francés tras concluir la jornada clasificatoria.

"Gané confianza en el cuarto entrenamiento, y en la primera vuelta me encontré con que mi registro de 1'58"4 me daba mucho control. Ya esta mañana tenía esperanza de bajar de 1'58", pero lamentablemente me caí. Por la tarde tuve la confianza que necesitaba para dar el paso hacia delante en la clasificación".

"Ha habido dos caídas [desde el comienzo del fin de semana] pero después de las buenas vacaciones de verano, tengo la energía para probar cosas. Hay que ganar comodidad en la moto pero también tengo que empujar para encontrar los límites. Espero que mañana tengamos un buen ritmo", expresó motivado el piloto francés.

Ahora, el transalpino piensa en grande, aunque afirma ser consciente de que hay que encontrar "ese poquito" para mantenerse en cabeza incluso durante la carrera.

"Estoy muy contento, porque es genial demostrar que después del parón uno está con energía y listo para aprovechar esta condición", añadió a los micrófonos de Sky Sports.

"En términos de ritmo de carrera, creo que podemos ser competitivos, aunque me gustaría un poco más tener margen para pelear con los demás y mantenerme delante. Espero encontrarlo mañana".

Zarco podría pelear por su primera victoria en MotoGP si consigue encontrar ese ritmo, sobre todo con la situación que acarrea la sanción de Fabio Quartararo y el recién lesionado Aleix Espargaró, que protagonizó un desafortunado accidente durante la última sesión de libres del Gran Premio de Gran Bretaña.

Respecto a su futuro, su estancia en Pramac y en la moto de Borgo Panigale ya parece segura, aunque Zarco prefirió no pronunciarse al respecto.

"Estamos trabajando en el contrato, hay algunos detalles que resolver y creo que estará bien arrojar algo de luz en Austria", concluyó el francés.