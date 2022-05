Bagnaia: "Nos merecíamos con creces esta victoria"

Cargar el reproductor de audio

Pecco Bagnaia firmó su segunda victoria este domingo en el Autódromo de Mugello. Tras cruzar la bandera ajedrezada por delante de Fabio Quartararo, el piloto titular de Ducati regaló a su equipo la 63º victoria para la fábrica italiana.

De esta manera, Pecco Bagnaia es el quinto piloto italiano que gana en Mugello, siendo el primero Loris Capirossi.

"Creo que todo el equipo y yo nos merecíamos con creces esta victoria, porque hemos trabajado muchísimo", introdujo el italiano tras concluir la prueba. "Estoy muy contento de conseguir esta victoria enfrente de nuestra afición, ya que las condiciones no eran las mejores".

A pesar de una salida agridulce, Pecco Bagnaia supo hacer frente a sus rivales y colocarse como sólido líder en la octava carrera del año.

"Hemos hecho algo muy increíble, aunque no ha sido una carrera fácil. Cuando he adelantado a [Marco] Bezzecchi intenté abrir una diferencia más grande, me gustaría poder hacer esto en todas las carreras, porque es algo que me ayuda mucho y puedo controlar más la situación".

"La salida no ha sido mi mejor salida, porque mi primera frenada no fue buena, frené demasiado tarde y tenía que cortar gas, así que me adelantaron muchos de golpe. Traté de ser inteligente, pero los de delante siempre van a empujar a tope. Utilicé la ventaja que tenemos con la Ducati y el rebufo", describió el piloto oficial de Ducati.

De esta manera, Pecco Bagnaia celebra un primer puesto muy esperado para la fábrica de Borgo Panigale. Esta situación le consolida como un claro contendiente al título y su nombre figura en muchas de las apuestas por el primer puesto este año. Sin embargo, la visión del italiano difiere significativamente de la de la audiencia.

"Sabía que mi ritmo estaba bien para ganar. Cuando he salido había muchas banderas con mi número y me ha hecho ilusión. No me lo esperaba. Es un sueño ganar aquí, en uno de los circuitos más difíciles".

"Pero de momento yo estoy más atrás que Fabio [Quartararo] y Aleix [Espargaró]. Además, pienso que Enea [Bastianini] también tiene buenas posibilidades de luchar".