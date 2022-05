Aleix Espargaró: "Acepto el podio, pero hoy quería más"

Cargar el reproductor de audio

Tras concluir el Gran Premio de Italia, Aleix Espargaró logró subir a su RS-GP a la tercera posición del podio en el GP de casa para Aprilia. El piloto de Granollers encadena 4 podios consecutivos, convirtiéndose en el piloto con más cajones de honor acumulados en la temporada.

Si bien intentó darlo todo en la octava ronda del año, la RS-GP tuvo que conformarse con el tercer puesto en la hoja clasificatoria italiana. "Estoy muy contento, Mugello es muy especial”, explicó el español tras cruzar la bandera a cuadros detrás de Fabio Quartararo. “Es el GP de casa y lo he intentado todo".

"Al final no he podido luchar por la victoria, aunque creo que a nivel de ritmo no era más lento que Pecco [Bagnaia] o Fabio [Quartararo]".

A pesar de mostrarse satisfecho con la tercera posición, el piloto de Aprilia confirmó que quería algo más que el último escalón del podio.

"Hoy sabía que me costaría adelantar a las Ducati y he estado 15 vueltas intentando adelantarlas. Estaba muy centrado. He salido a por todas, a intentar ganar. Pero he perdido mucho tiempo con las Ducati, porque aun siendo rookies no les podía adelantar".

"Hoy quería un poco más. Sabía que era un fin de semana importante para Aprilia y antes de la carrera hice saber que hoy había que arriesgar un poco más"

La Aprilia está teniendo su mejor debut, a pesar de que el español insista en que "tiene que mejorar".

"Mi moto corre igual o más que las Ducati a rebufo, con el freno dentro creo que mi moto es la mejor, mejor que la Yamaha y la Ducati, pero cuando suelto el freno creo que se va un poco recto y le falta un poco, con demasiada carga de delante y eso es algo que hay que mejorar".

"En Le Mans sufrí mucho de motor y hoy no. Lo primero que he hecho ha sido felicitar a los ingenieros. Maverick [Viñales] me ha ayudado mucho esta mañana [en el warm up]".

El piloto de Aprilia se encuentra a 8 puntos del vigente líder, Fabio Quartararo.

"Fabio [Quartararo] es un poco más agresivo adelantando que yo y he perdido ese valioso tiempo. Ha sido un poco frustrante".

"Esto me confirma que tengo que ser más agresivo en los adelantamientos", concluyó el piloto de Granollers.