Pol Espargaró no está viviendo la mejor etapa de su vida deportiva. El ex-campeón del mundo de Moto2 afronta en 2022 su segundo año en Honda, pero los resultados no terminan de llegar. Pol marcha, después del Gran Premio de San Marino, en la 17ª plaza de la general, a 169 puntos del líder, Fabio Quartararo.

Unido al bajo rendimiento de la Honda, el de Granollers no está gozando de mucha suerte. En la pasada carrera de Misano solo duró una curva, antes de que una caída múltiple terminase con sus opciones.

Tras la carrera, Pol hizo duras declaraciones, y no precisamente contra los pilotos que le llevaron al suelo. Espargaró entiende que el problema viene de Honda y de su falta de mejoras: "Las cosas no pasan por casualidad. Salimos muy atrás, y si sales desde atrás tienes más problemas".

"Obviamente [la caída] no fue nuestra culpa", declaró el catalán al micro de motogp.com. Prefiere apuntar a una reacción en cadena: "Primero Brad [Binder] entró algo rápido en la curva, pero no hizo nada mal, solo estaba siendo agresivo. Pero acabó tirando a Zarco, luego Zarco tiró a Pirro y al final Pirro me tiró a mí".

Una vez explicado el incidente, volvió con su carga a Honda. "No podemos estar quejándonos por todo. Al final, terminamos la clasificación en las últimas posiciones porque no somos lo suficientemente rápidos. Ese es el problema", añadió.

"La caída de hoy fue resultado de no haber salido desde la posición que nos tocaba. Podemos quejarnos de los demás, pero tenemos que hacer autocrítica e intentar hacerlo mejor los sábados. Si clasificamos delante, las carreras serán mucho menos difíciles".

Cuando le preguntaron si no había nada que él pudiese hacer para salvar el bajo nivel de la RC213V, Pol se mostró claro: "Puedo empujar todo lo que quiera, pero si somos lentos y la moto no funciona, ¿qué puedo hacer? Quiero ser el más rápido de la parrilla, y sigo estando igual de motivado que el primer día. Creo que estoy en mi mejor momento a nivel físico y mental, y es muy frustrante ver que no puedes sacarle provecho".

Los problemas en la clasificación empiezan el viernes, en las sesiones libres que deciden quién logra el pase directo a la Q2. "Lo hemos intentado todo este fin de semana [para pasar a la Q2], pero siempre estamos rondando el décimo puesto, y siempre estás en riesgo. Para hacerlo tienes que arriesgar muchísimo. Ves a las Ducati que con una vuelta ya pueden ir a la Q2, y nosotros tenemos que hacer la vuelta perfecta".

Espargaró, que el año que viene regresa a KTM, hizo hincapié en que tienen que "trabajar más duro" para darle la vuelta a la tortilla. "Es la única forma de mejorar, y no estamos haciéndolo lo suficiente.¿Cuántas actualizaciones hemos tenido desde Qatar? Muy pocas. Tampoco parece que vayamos a probar muchas cosas en los test del martes. Así no vamos a mejorar. Y mientras, ves que los demás estrenan alerones cada dos o tres meses, y son cada vez más rápidos", lamentó.

