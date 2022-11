Mir cree que es "pronto para juzgar" la elección de Alfonso Ezpeleta

Cargar el reproductor de audio

Joan Mir no ha tenido el mejor arranque en el Gran Premio de Valencia. El piloto de Suzuki tendrá que pasar por la Q1, en caso de no mejorar sus registros en la FP3 matinal de mañana, ya que su 14ª posición no le otorga el pase directo a la lucha por la pole.

No te pierdas nada del GP de Valencia de MotoGP: Horarios del GP de Valencia de MotoGP en Cheste y cómo verlo

"Hoy ha sido un día difícil", resumió el balear ante la prensa. "Tenía problemas para parar la moto. Es un problema que llevamos arrastrando toda la temporada, pero parece que aquí es peor", explicó.

Además, el de Suzuki se vio perjudicado por un neumático que no terminó de funcionar. "Cuando probamos los medios me di cuenta de que el neumático delantero no iba bien, y tuve que entrar a cambiarlo. Con la goma nueva mejoré medio segundo, así que era cosa de ese neumático. El problema fue que después tuve que hacer el time attack con goma usada".

Sin embargo, confía en que tienen el potencial para estar en la lucha por las posiciones delanteras. "Nuestros tiempos de hoy han sido rápidos para ser el primer día, pero aún tenemos que mejorar".

Respecto al estado de la pista, Mir no se mostró demasiado enfadado, y se limitó a señalar que "hay más baches" que en ocasiones anteriores, aunque el nivel de agarre es "bueno". "No puedo decir que la pista esté demasiado mal", aseveró.

Había bastante expectación entorno a su estado físico, ya que Joan sufrió de síndrome compartimental en el pasado Gran Premio de Malasia. Mir aclaró que hoy no tuvo problemas con su antebrazo, pero que eso no le asegura que no le vaya a pasar en carrera: "Trabajaremos con un fisioterapeuta para evitar que pase el domingo, pero no sé si volveré a tener ese problema".

El campeón del mundo de 2020 también fue preguntado por la noticia del día: la salida de Franco Uncini como máximo responsable de la seguridad en el campeonato. "Me enteré cuando fui a firmar algo para Franco", reveló, lo que demuestra que se trata de otra decisión de gran calado para la cual no contaron con los pilotos.

"¿Qué puedo decir? Lo podremos juzgar cuando veamos cómo trabaja", dijo respecto a su sustituto, Tomé Alfonso Ezpeleta, y su parentesco (sobrino) con el CEO del campeonato.

Cuando le preguntaron si se sentía censurado a la hora de hablar, Mir quiso quitarle hierro al asunto. "Creo que si trabajas para una empresa, aunque no seas un piloto, tienes que medir tus palabras en ciertos aspectos. No es algo que solo pase en los deportes. Es verdad que hay momentos en los que te gustaría hablar con más libertad, pero tienes ciertos compromisos. Pero es lo mismo para todo el mundo, y creo que es algo normal", dijo.

También rechazó la idea de que no pudiese expresarse libremente en la comisión de seguridad. "Si tú dices tu opinión y todos los pilotos te apoyan puedes ejercer presión. Otra cosa es que te hagan caso", declaró.

Otro de los temas para los cuales Dorna no contó con la opinión de los pilotos es el cierre de la Clínica Móvil, a la cual muchos pilotos acuden para recibir masajes. Es el caso de Mir, que pese a tener fisioterapeuta propio en Andorra, solicita los servicios de la clínica en los circuitos.

Los pilotos que se encuentran en esta situación aún no saben si el año que viene van a tener que llevar a sus propios 'fisios' a los grandes premios. "No estuve en la comisión de seguridad el día que hablaron de ellos, y cuando les pregunté a los miembros de la clínica ellos no supieron decirme nada", reveló.

"La comisión de Malasia fue bastante intensa, por todo lo que había pasado con Navarro [en Australia], así que hoy sacaré el tema. Lo que he escuchado es que habrá fisios, pero no sé en qué condiciones", concluyó el español.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!