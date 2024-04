Mir atiza a Dirección de Carrera: "No entiendo en qué se basan para sancionar"

El mallorquín sacó tajada de las múltiples caídas que se sucedieron delante de él, para rodar en unas latitudes muy por encima de las que corresponden a la Honda que pilota. Uno de los que rodó por el suelo fue Marc Márquez, cuando iba liderando el pelotón (novena vuelta), circunstancia que le llevó, tras recoger la moto del suelo, a reincorporarse el décimo, justo detrás de su excompañero de equipo.

El corredor de Gresini, encendido, trató de recuperar posiciones lo más rápido posible, y en esas que entró con todo en una curva a la derecha, contactando de forma evidente con Joan Mir, a quien sacó de la trazada y de la pista. El #93 replicó esa misma maniobra inmediatamente después, con Miguel Oliveira, antes de que los comisarios le impusieran una sanción demasiado benévola, al menos en opinión de la mayoría de sus rivales.

"Llegó Marc, me tocó y me mandó fuera de la pista, y perdí cuatro posiciones. Luego adelantó de esa misma forma a Miguel, y le impusieron la pérdida de una plaza. La última vez que yo hice eso, el año pasado (en la sprint de Portimão), con Fabio Quartararo, me cayó una penalización de doble long lap que tuve que cumplir el domingo", lamentó Mir, que finalmente cruzó la meta el décimo. El de Honda, a quien es muy difícil ver perder los nervios, se mostró más enfadado por la inconsistencia en el criterio de Dirección de Carrera que por el optimismo de Márquez en la maniobra en sí.

"Lo que ha pasado con Marc puede ocurrir, pero cuando yo me he equivocado me han penalizado debidamente. No se entiende. Que se repita la misma maniobra o peor, y que se evidencie esta diferencia de criterio. ¿En qué se basan para sancionar?", reiteró el #36, que, sin embargo, quiso dejar claro que, en el momento del incidente, Márquez conducía ofuscado. "No entiendo que Marc hiciera eso cuando estábamos tan atrás. Lo entendería más si nos jugáramos el podio. Pero una cosa es adelantar con un poco de contacto, apoyándote en el piloto que tienes delante, y otra es echarle fuera de la pista", relató Mir.

En su peor temporada en MotoGP, el campeón del mundo de 2020 atraviesa un curso con muy malos resultados y peores sensaciones. Precisamente por eso le da todavía más rabia lo ocurrido en una carrera al sprint, en la que se veía peleando por terminar entre los seis primeros. "Es verdad que se han caído 500 pilotos delante, pero estaba en el top seis con una moto que no va ni para atrás en este momento", concluyó el balear.