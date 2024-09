Mir: "No es que la Honda tenga un punto débil, es que no tiene ninguno fuerte"

La frustración del mallorquín fue enorme durante el último fin de semana de gran premio, hace dos semanas, en el mismo escenario en el que este viernes volverá a saltar a la pista. Una gastroenteritis le dejó complemente fuera de combate, desde el viernes y hasta el domingo. El lunes, el de Palma, a pesar de estar hecho un trapo, el de Palma hizo el esfuerzo de salir a la pista en la jornada de test colectivo marcada en rojo en el calendario.

En ella, Honda debía poner a prueba un arsenal de piezas nuevas con la intención de comenzar a revitalizar una RC213V con unos problemas de aceleración galopantes. Y la decepción fue casi tan grande como la desventaja que separa en estos momentos el prototipo del ala dorada de las Ducati. Un nuevo carenado y un chasis que Mir ni siquiera pudo probar –lo estrenó Johann Zarco– dejaron al campeón del mundo de 2020 con un cabreo monumental, después de haber hecho un esfuerzo enorme.

"Este fin de semana tenemos cosas que no probamos en el test. Eso servirá para ver dónde estamos, porque la diferencia de tiempo entre los pilotos de Honda y los demás es inaceptable", respondió Mir, muy directo, como lo es siempre, cuando se le pidió que subrayara los déficits de la moto que conduce.

"La mayor diferencia con las Ducati es la tracción, la aceleración. Ellos llegan a su velocidad máxima mucho antes que nosotros. Y eso es por una combinación de factores. No es que Honda tenga un punto débil en concreto, sino que no tenemos ninguno fuerte", esgrimió el balear, que ya no sabe qué hacer para forzar la reacción de los ejecutivos e ingenieros japoneses.

Por actitud, Honda parece no estar demasiado preocupada por el nefasto año que protagoniza: ocupa la última posición en la tabla reservada a los constructores, y su primer representante en la de pilotos es Takaaki Nakagami, que figura el 17º, con solo 21 puntos, los mismos que ostenta Zarco, su compañero en la escudería satélite, LCR. Mir, por su parte, es el 21º, con 15 puntos en su casillero.

"Necesitamos una moto nueva, cosas grandes, distintos motores para probar. Y por el momento, eso no llega. En Suzuki mejorábamos poquito a poquito, con pequeñas piezas que incorporábamos, pero eso era porque la base era buena. La de Honda no lo es", remachó Mir, un tanto molesto por no haber podido probar el chasis nuevo del que tan bien habló Zarco: "Es esa política de Honda que a veces cuesta entender".