Mir: "Con quien realmente me hacía ilusión compartir box, era con Márquez"

Honda sigue trabajando para cerrar al sustituto de Marc Márquez para la temporada 2024 de MotoGP. El referente de la marca en la última década pondrá rumbo a Gresini Racing y a Ducati en la próxima campaña, y en HRC son conscientes de que no es una sustitución fácil, entre otras cosas por la difícil situación que viven actualmente en la clase reina.

Sin embargo, la historia de la casa del ala dorada sigue pesando, y no le faltan candidatos para ocupar esa plaza. El propio Johann Zarco, fichaje para el año que viene en el LCR, se sentía como el hombre ideal para sustituir al #93 en la estructura del Repsol, pero el francés se ha auto descartado al comprender que los deseos de la fábrica apuntan a Miguel Oliveira, que aún debe resolver su situación contractual con Aprilia.

Preguntado en su llegada a Australia sobre quién prefiere que sea su compañero en 2024, Joan Mir, que es quien se queda en Honda presumiblemente como líder del proyecto, señaló que realmente no tiene ninguna preferencia, y que su ilusión se centraba precisamente en compartir taller con el ocho veces campeón del mundo.

"Con quien realmente me apetecía y me hacía ilusión compartir box, era Marc", empezó diciendo. "Porque te mides con el mejor y en su casa. Pero más allá de eso, me da absolutamente igual [quién le sustituirá]. Está claro que un piloto con experiencia me puede beneficiar. Si viene de otra moto, porque nos puede hacer ver las cosas con otra perspectiva; un piloto que ahora lleve una moto mejor que la nuestra".

El campeón de MotoGP en 2020 fue claro sobre cuánto puede ayudar a Honda un piloto que provenga de otra moto distinta a la RC213V: "Tú das unas indicaciones, pero igual llega alguien nuevo, que en su moto anterior iba sentado de una determinada manera, que iba mejor. Lo puedes probar, y a lo mejor es un paso adelante. Todo eso ayuda muchísimo".

De cara a este fin de semana en Phillip Island, Mir apuntó a las complicadas condiciones meteorológicas que se esperan como un punto clave, tanto que podrían alterar el organigrama del fin de semana: "Condiciona todo. Si el domingo se confirman las condiciones de viento, de rachas de 70 u 80 kilómetros por hora, pues no se podrá correr. No creo que en eso haya muchas dudas".

"Mañana [por el viernes], el tiempo que parece que estará bien, el sábado, peor y el domingo, pues muy mal. Es importante dar el máximo cada vez que sales a pista, intentar estar delante por si cancelan alguna sesión o algo", finalizó el mallorquín.