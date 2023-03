Mir, tras el sábado en Portimao: "No me siento cómodo"

Cargar el reproductor de audio

Joan Mir continúa con su adaptación a la Honda RC213V, y en la jornada del sábado de los test de Portimao de MotoGP 2023 volvió a quedarse lejos de los mejores tiempos.

El campeón del mundo de la clase reina en 2020 no se sintió a gusto sobre la montura japonesa, y cerró el día en 14ª posición, a un segundo del mejor clasificado.

El mallorquín no ocultó su frustración ante los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com. "No ha sido un día positivo, no voy a mentir", declaró Mir.

"Ha sido un día difícil en el que no me he encontrado bien con la moto. No voy cómodo, y aún hay un trabajo importante por hacer. Lo único positivo que podemos sacar es que en dos sectores damos pena pero en los otros dos estoy entre los diez primeros. Es un poco extremo".

Su rendimiento, sin embargo, no desentona con el de sus compañeros de marca, y solamente Alex Rins supo girar en menos tiempo. De hecho, Marc Márquez se fue a dormir con una preocupante 19ª posición.

El principal problema que encuentra el expiloto de Suzuki es ir bien en curvas rápidas, que "es donde la moto ahora mismo no gira".

El #36 también destacó el importante papel de la electrónica a la hora de ir rápido, y reconoció que aún tienen mucho por hacer en ese campo: "El tema de la electrónica es un mundo que aún tengo que descubrir con esta moto, porque no me siento bien. En Sepang dimos pasos adelante, pero este es un circuito diferente que requiere otras cosas".

En el box del Repsol Honda volvieron a verse diferentes especificaciones de la RC213V, si bien el que más se encargó de testearlas fue Márquez. Mir, por su parte, rodó fundamentalmente con "la misma moto de Sepang", aunque también probó "un chasis que tiene cosas buenas y malas".

Joan resaltó que se esperaba un arranque de pruebas más sencillo, y aseguró que volvieron a tener "algunos de los problemas del primer día en Sepang, pero más grandes". "Me esperaba llegar con las cosas un poco más que en su sitio. Hay que currar".

La gota que colmó el vaso fue su caída hacia el final de la jornada, cuando intentaba conseguir un buen tiempo. "He salido para bajar los tiempos, pero no me encuentro cómodo y necesito hacer varias vueltas antes de apretar. En cada vuelta iba bajando, hasta que por intentar ganar en la frenada lo que no ganamos en curva... he abusado un poco y me he caído. Una cosa es caerse por intentar ir rápido, pero cuando te meten cuatro décimas en un sector y aún por encima te caes...".

De cara al domingo, cuando se pondrá fin a la pretemporada 2023, Mir confía en "poder mejorar", después de un día que "no ha sido fácil".

