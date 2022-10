Miller no hará "nada tonto" en el GP de Australia de MotoGP

Cargar el reproductor de audio

Jack Miller es el hombre de moda en el paddock de MotoGP. El piloto australiano llega a su carrera de casa con una buena tendencia, después de haber ganado el Gran Premio de Japón y terminado segundo en Tailandia.

Además, Jack contrajo matrimonio con su novia el pasado fin de semana, entre las citas de Buriram y Phillip Island. "Fue un día estupendo", declaró en la rueda de prensa del jueves. "Necesité varios días para recuperarme", bromeó. "Fue un momento muy importante para nuestra vida, y hemos podido compaginarlo con el calendario. Fue fantástico".

Si correr en Phillip Island ya es de por sí especial para cualquier piloto, en el caso del #43 lo es más aún. "Estoy encantado [de estar aquí]", reconoció. "Ya en Japón y Tailandia estaba emocionado, porque estaba cerca de casa. La afición se cruza toda Australia para estar aquí, son muy devotos". "No hay un circuito parecido a este. Es único", añadió más tarde.

Además, sus buenos resultados en la segunda mitad de curso le han permitido mantenerse en posición de luchar por el título de pilotos. Cuando le preguntaron si sentía presión, Miller aprovechó para dejarle un recado amistoso a Quartararo: "La presión es cuestión de neumáticos, y Fabio ahí es el experto".

"Como dijo Aleix, 20 o 40 puntos de diferencia no es lo ideal, pero vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo. Yo estoy disfrutando mucho sobre la moto, y si podemos seguir haciéndolo y conseguir buenos resultados, pues genial".

Las órdenes de equipo en Ducati era un tema a tratar, más si cabe después de que Johann Zarco evitase luchar con Pecco Bagnaia en Buriram. "Ellos tienen una batalla que librar, y voy a intentar no hacer nada tonto o absurdo. Obviamente, ganar en casa es el sueño de cualquier piloto, y si podemos tratar de disputar la victoria iremos a por ella, sin duda".

Al igual que sus compañeros de parrilla, Miller no cree que el regulador de altura vaya a ser especialmente útil en Phillip Island, y su opinión no es cosa menor, ya que es de los pocos que sabe lo que es rodar en el trazado australiano con ese dispositivo. "En 2019 ya lo teníamos y no lo usamos porque no ganábamos nada. Más importante será el tema de los neumáticos, sobre todo porque tendremos que entender la nueva carcasa".

