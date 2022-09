Cargar el reproductor de audio

Jack Miller está en racha. El piloto de Townsville ha vuelto a reencontrarse con la pole; un reconocimiento que no lograba desde la temporada 2018. Las condiciones mixtas en las que se disputó la clasificación le vinieron como anillo al dedo, y no desaprovechó la oportunidad para ser el más rápido en Misano.

"Era uno de esos momentos en los que el pitlane estaba lleno de agua", explicó el australiano en la rueda de prensa posterior a la Q2. "Todos salimos con neumáticos de lluvia para poder dar, como mínimo una vuelta, pero cuando salí vi que estaba todo muy seco y decidí hacer el cambio de neumáticos".

Y es que, como bien nativo del continente pacífico, encuentra agarre donde otros luchan por traccionar. "Pilotaba como si fuese una pista más o menos seca", explica. "Patinaba como si [la pista] estuviese algo grasienta. En la segunda vuelta ya pude empujar, algo que me sorprendió".

Aunque Miller se mantuvo en la parte alta de la tabla durante todo el entreno, reconoce que se puso "un poco nervioso" al ver la gran igualdad entre sus compañeros de marca. Una vez asegurada la posición preferente, reconoce que es "fantástico volver a conseguir una pole después de cuatro años".

El doblete conseguido hoy, con Pecco Bagnaia registrando el segundo mejor tiempo (aunque partirá desde la quinta plaza tras haber sido sancionado en el FP1), confirma el estado de gracia en el que se encuentra la dupla oficial de Ducati.

"Me siento bien, y venimos de hacer varios buenos fines de semana. De hecho, Austria fue la única vez que fui capaz de adelantar a Pecco, aunque en seguida me la devolvió. Hay muchos pilotos fuertes, y algunos de ellos saldrán más retrasados. Habrá que ver cómo se desarrolla la carrera, pero nos vemos en buen estado de forma y la moto va muy bien".

Al #43 le preguntaron por el rudo adelantamiento a su jefe de filas en Spielberg, a lo que contestó que "hay que tener cuidado". "No puedo adelantarle alocadamente. Sabemos qué es lo que está en juego; sé a lo que aspira él y a lo que aspiro yo, así que trataré de hacer el mejor trabajo, como siempre hago".

"Ahora los dos estamos en un buen momento y eso hace que sea más fácil cerrarle el paso a los demás. Los dos vamos rápido, y siendo realistas creo que puedo conseguir el tercer puesto de la general. Quedan muchas carreras y puede ocurrir de todo".

Ese cambio de tendencia, sin embargo, llega después de que Miller anunciase su marcha a KTM, tras una primera mitad de temporada no tan buena. "Yo ya he tomado mi decisión y estoy contenta con ella. Lo que quiero es dar el máximo hasta el final de temporada, y hasta entonces [en Ducati] van a tener mi mejor versión. Al final, tú no sabes cuál puede ser tu último podio, tu última victoria o tu última pole".

"De momento tengo una de las motos más competitivas de la parrilla, sino la más, y quiero terminar este capítulo de la mejor forma posible. Han sido fantásticos conmigo y me han dado muchas actualizaciones, así que tampoco tengo mucho más que decir al respecto. En última instancia, quien tomó la decisión [de marcharse] fui yo".

También le preguntaron por la responsabilidad de su pareja, con la que se ha prometido el pasado verano, en la mejora de su rendimiento. "El compromiso con mi pareja me ha calmado un poco, y me ayuda a desconectar. Es fantástico tener a alguien con quien hablar y compartir las cosas. Y bueno, también me voy haciendo mayor. El otro día vi que tenía más canas que nunca, pero por lo menos aún tengo otros dos años con KTM para que me crezcan un poco más".

