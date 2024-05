Viñales: "Me veo muy bien, preparado para dar guerra y luchar delante"

Maverick Viñales llegó a Le Mans avisando de que, en un circuito en el que ha logrado ganar, estaba convencido de que podría ir rápido. Una teoría que confirmó este viernes, durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Francia.

El piloto de Aprilia no tuvo problemas para clasificarse directamente a la Q2, con el cuarto mejor tiempo de la Práctica, un 1:30.657 que le dejó a poco más de dos décimas del mejor registro, Jorge Martín. Y ese buen nivel a una vuelta lo acompañó con unas grandes tandas largas, de las mejores que se vieron el viernes por la tarde en la pista gala, lo que le reconfirma como un candidato a todo este fin de semana.

Tras bajarse de la moto, Viñales confirmó este buen 'feeling' con la RS-GP y que en su pensamiento está en ir a por todas en las dos carreras del fin de semana, con el único pero del neumático delantero, con el que aún debe encontrarse mejor.

"Estoy bastante satisfecho con el día de hoy. Aunque las sensaciones, sobre todo con el neumático delantero, no han sido muy buenas", empezó diciendo el de Roses. "No he podido forzar la moto al máximo realmente. Pero los tiempos están ahí, han sido súper rápidos, y eso me hace estar muy tranquilo. Mañana, con la evolución de la pista, y con que nosotros hagamos algún movimiento y funcione mejor la goma delantera, vamos a estar para luchar".

"Jorge Martín ha ido rápido, lo he visto bien, muy parecido de ritmo, aunque él ha empezado con una goma usada. Yo me veo súper bien, como en los otros circuitos, preparado para dar guerra y luchar delante", siguió, antes de reafirmarse en su buen nivel: "El ritmo lo tenemos. Y si mejoro las sensaciones con el neumático delantero, el ritmo también va a mejorar. Entonces yo creo que tenemos tanto ritmo como vuelta rápida, y mañana vamos a sacar hasta el último fruto de la Aprilia".

Sin embargo, el catalán es consciente de que no puede quedar comprometido otra vez por la posición de salida, como le ocurrió en Jerez, ya que remontar no sería tan fácil como cuando ganó en Austin hace unas semanas: "Estoy viendo que todo el mundo va rápido, remontar no sería fácil aquí. En Austin no todo el mundo iba rápido. O yo iba más rápido. Pero es importante estar delante, cambia mucho todo, y esa es nuestra prioridad. La clave mañana será mejorar un poco el feeling con el compuesto delantero. Que tenga un poco más de agarre me va a ayudar mucho".

"Nuestro punto menos fuerte es en las curvas lentas, todavía. Pero estamos mejorando. Quizás sacrifico un poco la curva lenta, pero luego acelero más rápido. Creo que hemos hecho muy buenos entrenos para tener buenos datos y mejorar mañana", detalló el #12 para finalizar.