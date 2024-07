Viñales: "Los viernes crees que puedes luchar por ganar; luego estás a 10 segundos"

Maverick Viñales mostró un ritmo interesante durante los entrenamientos del Gran Premio de Alemania de MotoGP, disputado el pasado fin de semana en Sachsenring. Tras ser séptimo en la carrera al sprint, incluso aún confiaba en poder salir bien y sacar a relucir las tandas largas el domingo. Pero todo, una vez más, se torció.

La Aprilia mostró un comportamiento distinto al que el español esperaba, según confesó, y además todo se le complicó tras una salida de pista, que le hizo quedarse fuera del Top 15 en su reincorporación. El de Roses pudo remontar, pero cruzó la línea de meta en duodécima posición, un resultado a todas luces insuficiente y en un finde que pintaba bien para las RS-GP si atendemos a las motos satélites del Trackhouse, que llegaron a colarse en la primera fila.

De esta forma, Viñales volvió a mostrarse frustrado por irse sin el botín ansiado, y por cómo cambia la película desde que empieza el gran premio hasta que acaba: "Llevamos varias carreras sin estar al nivel al que nos gustaría", empezó diciendo. "El viernes conseguimos llegar al límite, pero luego es muy difícil remontar. Hay que entender por qué. Los viernes crees que puedes luchar por ganar la carrera, y luego te encuentras a diez segundos".

"He perdido unos 12 segundos con todos los problemas, pero de todas formas me habría quedado a seis, sin poder luchar con ellos. Es importante comprenderlo; y también me fijo en la carrera de Miguel Oliveira. Desde el principio del fin de semana, e incluso esta mañana [del domingo, en el WUP], pensé que podría luchar por ganar la carrera, pero luego ves que estás a diez segundos. Es difícil de entender", siguió.

Es cierto que, en la cita germana, Viñales sufrió una dura caída en clasificación. Algunos podrían pensar que esto le pudo haber afectado, pero el #12 lo negó ante los medios tras la carrera larga: "No, en absoluto. Francamente, estoy contento de haberme recuperado bien. Pude rodar al máximo en carrera, no he tenido problemas. Es sólo que a veces la moto se comporta de manera completamente diferente cuando estás rodando en grupo que cuando vas solo. No sé si debería enfocar el fin de semana de otra manera, para intentar entender mejor la moto cuando ruedo en el pelotón".

Esta disparidad de comportamientos de la moto de Noale pudo deberse el domingo a la electrónica más que a un tema con las gomas, según detalló el #12: "Los neumáticos han sido muy consistentes, han funcionado bien. Ayer tuve algunos problemas más, pero hoy fue la electrónica la que cambiaba un poco".

"Cuando rodaba solo, podía hacer algunos 1:21 en ritmo de carrera, lo que era bastante competitivo, creo. Pero de repente, el tren delantero se bloqueó, y tuve mucho wheelie. Tenemos que entender por qué la moto se comporta así en una vuelta y en otra no. Hace que las cosas sean muy impredecibles. Cuando intento [ser agresivo] con los frenos, funciona de otra manera", remachó un Viñales que se irá de vacaciones para afrontar su última mitad de temporada con la firma italiana.