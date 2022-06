Viñales: "Si llego a la última curva con Aleix, ¡me tiro sin frenos!"

Cargar el reproductor de audio

El corredor español firmó el segundo mejor tiempo de la jornada de arranque del Gran Premio de Catalunya, que se celebra este fin de semana en el Circuit de Barcelona, la que es su carrera de casa y la de su compañero de equipo, y amigo, Aleix Espargaró, el único que logró girar más rápido aún, plasmando ambos un brillante doblete para la casa de Noale. Un resultado que invita a soñar pensando en el domingo.

"Nosotros soñamos todos los días, este es el secreto de este gran equipo, Aprilia, tenemos tanta hambre de hacerlo bien y de ganar que me siento aquí muy bien, trabajamos mucho y todo ahora parece ir sobre ruedas y salen las cosas", explicó Maverick al final del día.

"Espero seguir en la línea actual, ya en Mugello me sentí muy bien con la moto, pero no logramos hacer una buena clasificación el sábado y eso nos penalizó mucho en la carrera. Así que es muy importante este sábado lograr hacer una buena clasificación para salir bien colocados en parrilla. El domingo ya se verá hasta dónde podemos llegar, pero lo que es seguro es que vamos a apretar al máximo".

Tras un día tan positivo para los pilotos Aprilia, Maverick era la viva imagen de la felicidad, aunque se lamentó que algunas de sus pistas favoritas ya hayan pasado en el calendario

"Es una pena que algunos circuitos en los que siempre hemos ido tan bien en el pasado, como Argentina o Le Mans, ya hayan pasado, las carrera buenas han sido demasiado pronto", dijo entre risas.

La motivación es tan alta en Aprilia que se sueña con un doblete que sería inédito e histórico.

"Sería un sueño sobre todo para Aprilia, pero también para Aleix y para mí, sería brutal, pero es muy difícil, los rivales son fortísimos".

Y puestos a soñar, en una situación en la que Aleix y Maverick llegaran a las últimas curvas juntos luchando por la victoria, no tiene dudas.

"¡Me meto seguro, no lo dudes, me tiro sin frenos! (risas). Aleix haría lo mismo, seguro. Por supuesto que lo intentaría pasar, pero con el máximo respeto, sabemos que estamos trabajando para Aprilia y que Aleix está luchando por el campeonato, así que no haría ninguna locura, pero si que lo intentaría, eso seguro", zanjó el chico de la Costa Brava.