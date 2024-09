Viñales: "Somos realmente optimistas para Indonesia, en Misano mejoramos"

Maverick Viñales llega con ganas al Gran Premio de Indonesia de MotoGP. La gira asiática es una época del calendario que se podría presuponer más preocupante para Aprilia que positiva, dado lo mucho que sufre la moto de Noale con las altas temperaturas, unas condiciones que marcan esta parte del organigrama. Sin embargo, el piloto español confía en poder empezar con buen pie.

Aunque Misano no estaba siendo una buena parada para la RS-GP, el segundo fin de semana de carreras en la pista italiana supuso una mejora para los de Massimo Rivola, algo que entusiasma a Viñales, que confía en poder sacar un buen resultado de Mandalika, tal y como confirmó este jueves en sus primeras declaraciones desde la pista.

"Siempre es genial venir aquí. Obviamente, este año la moto es muy diferente, así que tenemos que ver cómo va. Pero estamos motivados y confiados, viendo el resultado de Misano, que recuperamos la velocidad, que mejoramos... Somos realmente optimistas para este fin de semana", empezó diciendo el de Roses.

Respecto a las temperaturas, Maverick espera que sea una circunstancia que se note menos en Lombok que en otros lugares, debido a las características del trazado indonesio: "Para ser sincero, en esta pista la temperatura no es muy exigente para la moto, porque estás todo el tiempo inclinado. En Tailandia, por ejemplo, hay una recta enorme. Aquí no la hay, así que probablemente no vamos a sufrir con la temperatura. Y eso es realmente bueno".

Lo que sí esperan en Aprilia es que Mandalika esté en buenas condiciones, ya que las rondas con el asfalto complicado no benefician a la máquina transalpina: "El GP de Aragón fue muy raro por el asfalto. Pero si ves el viernes de MotorLand, fue fantástico. Así que tenemos que creer que vamos a encontrar buenas condiciones. Si no, para ser sincero, no tenemos ninguna respuesta, así que deseamos y esperamos tener buenas condiciones. Obviamente, en la FP1 se necesita limpiar la pista, pero después de eso, el circuito el año pasado estaba bastante bien. Así que tenemos que entender dónde estamos, y luego dar el máximo para tener un buen resultado. Creo que Indonesia es uno de los mejores circuitos del calendario para lograrlo. Así que tenemos que aprovecharlo".

Eso sí, a pesar de las buenas expectativas, Viñales no se moja en cuanto a esperar un resultado concreto, como volver al podio: "No. Por supuesto, he llegado aquí con mucha motivación. De momento no espero nada, porque necesito ver cómo va la moto, pero he llegado con muchas ganas, porque creo que en Misano recuperamos la velocidad, que era muy importante. Y ahora aquí podemos darle continuidad".

Y es que, para ocupar uno de los tres lugares del podio, hay que contar prácticamente siempre con Ducati. El catalán reconoce que la gran duda en Aprilia y en la parrilla es entender por qué los de Borgo Panigale siempre van hacia arriba, mejorando con el paso del fin de semana, y son competitivos en todas las condiciones que se le presentan a la Desmosedici.

"Podemos ver cuánto, especialmente Ducati, pueden mejorar de sábado a domingo. Y a veces es difícil saber qué esperar, porque en muchísimos circuitos, si coges el viernes, te ves en la batalla por ganar. Pero luego, cuando llegamos al domingo, ellos siempre son 3 décimas más rápidos. Así que es bastante difícil entender si es por algo técnico, si es que la moto en este momento es lo suficientemente fuerte como para ser constante en todas las pistas... Es una pregunta que todos nosotros tratamos de entender, cómo pueden ser las Ducati tan consistentes en todas las pistas. No importan las condiciones o el tiempo, siempre son más rápidos".

Eso sí, los de Bolonia se aprovechan mucho de los datos disponibles que tienen de los circuitos, de grandes premios pasados, y que en su caso se ven acrecentados por la cantidad de motos disponibles, más que cualquier otro fabricante. Viñales cree que Mandalika, con menos datos, puede igualar la contienda: "Creo que sí. Creo que se iguala un poco todo. Así que vamos a ver", finalizó.