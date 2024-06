Viñales: "Llevaba pensando en mi salida desde Jerez; me gusta seguir mi instinto"

Muchos daban por hecho que Maverick Viñales renovaría con Aprilia de cara a la próxima campaña, y más con la salida de Aleix Espargaró. De hecho, su propio jefe, Massimo Rivola, dejó caer que estaba hecho durante el Gran Premio de Catalunya. Pero el español lo desmintió y poco a poco la tensión fue aumentando en las declaraciones hasta confirmarse su marcha, con rumbo al Tech3, donde tendrá tratamiento de piloto de fábrica por parte de KTM, como Enea Bastianini.

Así, este jueves, en su llegada a Assen, había muchas preguntas para el piloto de Roses en torno a su salida de la casa de Noale. Y Viñales no falló al dar sus explicaciones en la segunda rueda de pilotos del jueves, en la que detalló que ha tomado esta decisión por instinto, pensando en cuál puede ser la moto referencia de MotoGP en el futuro o la más adecuada para su pilotaje, lo que le ha llevado a la RC-16.

"Una de las principales razones de mi marcha es que me gusta seguir mi instinto", empezó diciendo el catalán ante los medios. "Soy capaz de tener una visión de cuál es la moto que quiero tener en el futuro, y creo que esta ha sido la decisión adecuada. Y visto el potencial que podía alcanzar, como en Austin [donde ganó la dos pruebas del fin de semana], quería emularlo en más carreras. Eso ha pesado en mi decisión. Es un reto que quiero afrontar y lograr. Lo apuesto todo al rendimiento y al pilotaje, esa es la mejor apuesta que puedo hacer a nivel de proyecto y de competición".

"Es difícil entender qué marca lo está haciendo mejor o peor, y tampoco es bueno que yo diga quién está mejor o peor, porque llevo aquí cuatro años y no soy quién para juzgar a nadie. Pero sencillamente me he ceñido a entender cuál es la mejor opción para mí, y la verdad es que lo he visto muy claro. Resulta duro decir nada más, porque mi intuición se ha basado en tratar de entender cuál será la próxima [gran] moto en el campeonato", siguió.

Además, el #12 detalló el impacto que tuvo en él su actuación en Estados Unidos, y el hecho de no poder repetirla más a menudo: "Mi decisión, para ser sinceros, la llevaba pensando desde Jerez. No me sentí con ganas de continuar, porque como mencionaba después de Austin, estaba un poco en estado de shock viendo lo que era capaz de hacer, pero no me gusta hacerlo solamente en una carrera de 20, me gustaría hacerlo muchísimo más, porque creo que puedo. Con el mercado moviéndose tan rápido, quería mantener la calma y llegar al verano para decidir con tiempo".

"Pero viendo que Aprilia también se estaba moviendo muy rápido, firmando ya a Jorge Martín... Podría haber sido un equipo muy bueno, Jorge y Maverick, pero yo ya me había decidido en otro sentido antes de Mugello. Me siento contento por el equipo, porque tendrán a Jorge y a Marco Bezzecchi", continuó.

Ya más centrado en este fin de semana, Viñales se ve con opciones de estar delante: "Sin duda, tenemos grandes posibilidades de subir al podio este fin de semana. Es un circuito en el que solía ir muy rápido, y la forma en que está funcionando la moto este año va a hacer que se ajuste muy bien a Assen. Así que tenemos grandes aspiraciones, pero tenemos que mantener la calma, tratar de entender la situación, llevar la moto al límite, y luego ya veremos. Pero tenemos oportunidades, y creo que tenemos que aprovecharlo, porque parece que el tiempo va a ser estable", finalizó.