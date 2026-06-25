Viñales: "Si no sigo en MotoGP solo hay un culpable, KTM"
Maverick Viñales intuye claramente que su futuro en MotoGP no está en KTM tras no probar la moto de 850cc el pasado lunes en Brno, y señala a los de Mattighofen como únicos culpables si no sigue en al clase reina.
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3
Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images
Maverick Viñales sigue lastrado por la falta de información y de decisión de KTM respecto a su futuro en el Mundial de MotoGP. Hace una semana, en Brno, el piloto español lamentó que la casa de Mattighofen le pidiera resultados justo cuando salía de lesión, y les acusó de maniatarle, por el hecho de que los planes iniciales de subirle al equipo de fábrica nunca se materializaron.
Por el contrario, KTM armó sus propios planes, con Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio camino de la escudería oficial. En un mercado que se ha movido rapidísimo, la fábrica austriaca le hizo esperar, mientras Viñales respetó una cláusula de su contrato por la que tampoco pudo buscarse la vida con otro fabricante. Como consecuencia, ahora el de Roses tiene que encontrar un hueco, cuando todo apunta a que KTM prescindirá de sus servicios, y cuando casi todos los asientos de la parrilla en la categoría reina están ya adjudicados.
Preguntado sobre si había novedades de su futuro con KTM, el gerundense respondió negativamente, y cree que el hecho de no haber estado el pasado lunes en el test de Brno con las MotoGP de 850cc y neumáticos Pirelli, reservado a pilotos titulares, mientras sí estuvo un Pedro Acosta que correrá con Ducati en 2027, da suficientes pistas de que su destino no pasa por la marca cuyo principal accionista es el Grupo Bajaj.
"No, no hay ninguna novedad. Pero en KTM tampoco me llamaron para hacer el test del lunes en Brno, creo que es bastante claro lo que puedo intuir. Así que no tengo ninguna novedad. ¿Que si me veo fuera a día de hoy? Que no me hayan hecho hacer el test tampoco tiene sentido de cara a [poder] quedarme. Al final, si era de los pocos pilotos que me iba a quedar [en la misma marca], podía haber probado la moto de 850cc, y no me han dejado probarla, realmente", empezó diciendo Viñales a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.
"Yo no pedí probar la moto, estuvieron mareando dos semanas con que si la probaba o no y al final me enteré por la prensa de que la probaría Pedro Acosta. Era tan fácil como llamarme y decírmelo. Vale, físicamente no estoy bien, pero creo que una vuelta rápida sí puedo dar. Pero tampoco me dijeron nada, no me llamaron para decirme lo de Acosta cuando dos semanas antes me llamaron para decirme que la probaba yo. Con estas cosas, me queda bastante claro", siguió.
El #12 lo tiene claro: si no sigue en la categoría reina, será culpa exclusivamente de KTM: "El plan del grupo era que yo estaría en el equipo de fábrica. Entonces ya, lo que me digan... Te lo crees o no. Es difícil. ¿Cómo será mi vida fuera de las carreras? Pues con mis hijas, mi mujer, tranquilo. Compitiendo, en otras cosas. Pero lo primero es que no me veo fuera del Mundial. En el caso de que me vaya de aquí, hay otras mil historias que hacer, no se acaba el mundo. Al final, si no estoy en el Mundial será por culpa de uno, y es KTM, no es por culpa de otro. Cuando era el momento, si ellos ya sabían que no iría al equipo de fábrica, pues haberme dejado libre, y ya está. Me busco la vida. Cuando me he enterado de todo ha sido por la prensa, no por nadie más. Nadie me ha cogido y me ha dicho cómo sería la cosa. Así que si me voy a ir del Mundial, solo habrá un culpable, está clarísimo".
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Ya pensando en este fin de semana, el catalán indicó qué espera de Assen: "Es un circuito divertido y muy técnico. Pero bueno, llego en otro momento ahora que en el pasado. Pero, igualmente, intentaré administrarme un poco mejor que en República Checa, para poder dar el máximo en el momento crucial. Mañana no daré tantas vueltas, lo importante son los últimos 10 minutos de la Práctica, así que intentaré poner toda mi energía ahí, en esos 10 minutos".
"Es súper importante economizar y tirar cuando toca tirar. Puedes enfocarlo de dos maneras: ir al gran premio y hacer físico, o intentar buscar un resultado. Assen es un circuito donde podemos hacer un buen resultado, más que en Brno. Porque en Chequia, al final, hacía años que no iba y tampoco sabía realmente cómo iba a estar. Así que en este circuito tendremos que centrarnos en buscar velocidad, y en intentar estar más arriba", continuó.
Cuestionado sobre si le preocupa que Assen sea más físico, comentó para finalizar: "Solo me preocupa el cambio de dirección de la curva 6 a la 7 y el último sector. En el resto de la pista no creo que haya mucho problema, no tiene más allá. Pero bueno, intentaré encontrar el modo de que el circuito se me haga más ameno".
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