Viñales: "Debemos estar contentos pero no satisfechos; se podía soñar en grande"

Si algo ha caracterizado a Maverick Viñales en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP ha sido la positividad. En medio de la crisis de resultados de Aprilia, el piloto español llegó a Mandalika medianamente confiado por la mejora que la casa de Noale vivió en el gran premio anterior, el segundo que se disputó en Misano. Así, confiaba en poder hacer buenos resultados este fin de semana, sin pensar en nada en especial, pero sin descartar nada tampoco.

La clasificación comprometió un poco sus aspiraciones, ya que fue décimo en parrilla después de verse afectado por un par de banderas amarillas que le impidieron rodar al máximo. En la carrera al sprint, remontó hasta la séptima posición. Y este pasado domingo, en la prueba principal, el de Roses resistió en una carrera de eliminación, en la que solamente doce pilotos cruzaron la línea de meta, para finalizar sexto, comandando el grupo perseguidor sobre Fabio Quartararo y Brad Binder.

Viñales acabó a 11.3 segundos del ganador, Jorge Martín, lo que es una mejora en comparación al GP de Emilia Romagna (acabó a 15.4 de Enea Bastianini). Así, cerró el fin de semana contento, porque la cita de Lombok ha sido la mejor para él en los últimos tiempos. Pero no se marchó satisfecho, puesto que con el ritmo que exhibió cree que podría haber sido un candidato al podio, incluso.

"La verdad es que ha sido una muy buena carrera. Debemos estar contentos, pero no satisfechos, porque podríamos haber luchado por el podio con el ritmo que teníamos", empezó resumiendo Maverick a los medios. "Iba cómodo en 31.0, en 31.1... Cuando he apretado un poco, hacía 30.8, o 30.9, y ese era el ritmo que veía delante. Luego he cogido los papeles y he dicho, 'no se puede fallar ni un entreno'. En clasificación tienes que estar en primera o segunda fila, y estar ahí desde la primera vuelta. Hoy era uno de esos días para brillar, pero ha estado bien".

En efecto, el #12 achacó a la clasificación del sábado el hecho de no salir de Indonesia con mejores resultados: "La Q2 fue la que me penalizó para el resto del fin de semana. Cogí dos banderas amarillas, no pude hacer ni un tiempo. Pero estoy contento, porque de las últimas siete carreras, este ha sido un fin de semana en el que hemos ido hacia delante, no hacia atrás. Estoy satisfecho del resultado. Debemos mantener esta velocidad para Japón, porque viendo los tiempos hoy se podía soñar en grande".

Aunque se teme que los problemas con el calor vuelvan a afectar a Aprilia en la gira asiática, Viñales comentó el jueves que no esperaba que en Mandalika fuera un gran problema. Y tras el fin de semana, confirmó su teoría: "Ha sido una carrera rápida, muy rápida. Es un circuito en el que hace mucho calor, en el que si te sales un poco de la línea, está sucio. Pero de las últimas seis carreras, para mí este ha sido el mejor fin de semana. En esta pista sufres el calor extremo, pero como estás siempre fuera de la moto, no lo sufres tanto", remachó.