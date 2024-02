Viñales: "La moto me lleva a mí y no yo a ella"

Muchos ojos en el paddock están puestos en Aprilia en esta temporada 2024 de MotoGP. La casa de Noale pretende seguir avanzando y dar un paso adelante este año, que le pueda ayudar a acercarse a Ducati, gran dominadora de la parrilla en los últimos años. A la unión más fuerte con Trackhouse, su nuevo equipo satélite en la categoría reina, hay que sumar principalmente un prototipo de 2024 que parece mejorar al de la pasada campaña.

Aunque aún hay que seguir trabajando en él, al menos esas son las sensaciones que transmiten los dos pilotos oficiales de la firma italiana, Aleix Espargaró y Maverick Viñales. Ambos pilotos lo han ido diciendo durante el Test de Sepang que ha abierto la pretemporada, y el segundo lo recordó este jueves. Al término de la parte matinal del último día de pruebas en Malasia, (tras cuatro de las ocho horas), el de Roses, que estaba duodécimo en la tabla de tiempos en ese momento a 8 décimas del mejor registro, habló con la prensa para comentar sus sensaciones, pensando ya en las próximas pruebas.

Viñales explicó, principalmente, que en Sepang le faltó un día de ensayos con la nueva RS-GP, una jornada que espera tener en Losail. Pero, a pesar de no controlar del todo la moto, resaltó que pudo alcanzar buenos cronos, dando a entender el buen nivel de la máquina de los de Massimo Rivola.

"Nos ha faltado un día; espero tenerlo en Qatar", empezó diciendo el español a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Logro buenos tiempos sin encontrarme bien con la moto. Me falta un poco en la entrada de la curva. Nos falta tiempo. La moto me lleva a mí, y no yo a ella".

"Llegamos aquí hace poco [refiriéndose al gran premio de hace unos meses] con la moto muy por la mano. Con esta aún no me encuentro del todo bien, pero aún tenemos dos días de pruebas en Qatar", continuó posteriormente.

Sin embargo, Viñales sí señaló dos puntos en los que cree que la Aprilia necesita mejorar: "Si tenemos más freno motor, seguramente eso ayudará a que la moto sea más estable en frenada. En términos de motor, a nivel de velocidad estamos los últimos".

De esta forma, el #12 piensa a largo plazo, en lo que ocurra durante la temporada: "Prefiero estar en el test sufriendo y en la carrera estar mejor". Y mantiene la calma porque aún hay tiempo para sacar aún más rendimiento a la Aprilia, y trabajar para sentirse más cómodo: "Después de los dos días de Qatar hay que homologar la moto, y hay muchas cosas que se pueden tocar", finalizó.