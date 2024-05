Viñales: "Todavía es un año para crecer"

Maverick Viñales se presentó en Le Mans con las expectativas muy altas, en un circuito en el que consiguió ganar en la temporada 2017. Tras los entrenamientos libres, su ritmo parecía lo suficientemente competitivo para ganar. Pero lo cierto es que se va del GP de Francia con las manos vacías, en cuanto a luchar por la victoria.

El piloto de Aprilia pudo ser tercero en la carrera al sprint, mientras que las cosas se complicaron aún más en la prueba larga de este domingo, en la que, tras un inicio conservador, tuvo que luchar en la parte trasera con la caída de los neumáticos para salvar una quinta posición, por detrás de Enea Bastianini.

Tras la carrera, el de Roses explicó que, en las primeras vueltas, en las que estaba rodando por delante de Marc Márquez, no estaba perdiendo tiempo por falta de ritmo, sino que estaba conservando para tratar de conservar las gomas. E hizo bien, porque, tras la vuelta 17 de las 27 programadas, sus Michelin se vinieron abajo. Tanto que, si no hubiera seguido su estrategia, no habría cruzado la línea de meta, según sus palabras.

"No he perdido tanto al inicio de carrera. He hecho un arranque más conservador, porque tenía que llegar al final de carrera con los neumáticos [bien]. Si llego a salir explosivo, no llego", empezó explicando Viñales. "10 vueltas y luego hubiera ido bajando, bajando y bajando. He intentado hacer una carrera bastante sólida, consolidar la posición y aguantarla como podía".

"Sí que ha habido momentos de carrera en los que parecía que tanto Marc como yo nos acercábamos mucho a Pecco Bagnaia y a Jorge Martín, pero en la vuelta 17 mi neumático ha caído. Sólo he podido rezar para que no me cogieran por detrás. Enea Bastianini venía a otro ritmo [antes de pasarle], pero por detrás tenía margen. Ahora a analizar, y a mejorar. Aquí, seguramente esperábamos más, pero hoy estaban a otro nivel. Debemos seguir mejorando, creyendo y trabajando", explicó.

La razón de la caída estaba en la goma trasera. Un episodio que cerró un fin de semana complejo para la casa de Noale, de reafirmarse en que deberán seguir creciendo: "En las primeras 10 vueltas, que es lo que había hecho en los entrenamientos, iba bastante bien, debo decir. No era algo increíble, pero iba bien, controlando y en una buena posición para atacar. Pero a partir de la vuelta 17 ya no tenía más neumático trasero, sobre todo en frenada. Iba derrapando demasiado, hacía muchos errores en la curva 8, donde me ha pasado Marc. Perdía bastante. Pero al final soy la primera no Ducati. He intentado darles pelea, y hay que crecer. Todavía es un año para crecer".

"En un fin de semana que no hemos tenido las mejores sensaciones desde el viernes, he conseguido un podio en la sprint y un quinto. Eso es lo que buscamos, esa es la solidez que tienes que tener en un campeonato, atacar cuando tienes la oportunidad y defenderte cuando no. Y en un fin de semana en el que me he ido a defender en casi todas las vueltas, hemos sacado muy buenos puntos", finalizó, queriendo sacarle el punto positivo a la quinta cita de la campaña.