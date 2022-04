Viñales: "Me estoy adaptando a la Aprilia más rápido de lo que esperaba"

Cargar el reproductor de audio

El de Aprilia, que está en plena adaptación a la nueva montura, mostró este viernes en Austin detalles que recordaron claramente al Maverick Viñales capaz de ganar carreras con Yamaha.

El primer paso para poder trabajar con tranquilidad, es que además de tener un muy buen ritmo, el catalán cerró el día con la clasificación provisional para la Q2, lo que siempre facilita las cosas.

En Argentina, donde ya dio muestras de tener velocidad con la RS-GP, se marcó en el calendario el Gran Premio de España, en Jerez, como fecha límite para tener la Aprilia por la mano. Una fecha que quizá se adelante…

"Puede ser, no lo sé. La adaptación está yendo muy bien, quizá más rápido de lo que me esperaba, no me marco una fecha o un resultado, no me pongo presión, simplemente voy con la mentalidad de seguir mejorando, seguir aprendiendo la moto. Todavía no la tengo cien por cien dominada, aún falta dar un salto de calidad, me veo bien, porque estoy ahí pero todavía creo que me falta, eso quiere decir que cuando lo tengamos todo por la mano estaremos a un muy buen nivel. Así que con ganas y muy contento del resultado de hoy".

Pese a que algunos pilotos importantes han quedado fuera de las diez primeras plazas, Viñales no ve su posición irreal.

"Hay pilotos que podrían estar más adelante, pero nosotros estamos bien, estamos en el sitio en el que debemos estar. Para nosotros es muy importante haber clasificado para la Q2 (provisional), lo que venga de más, es extra. Mañana tenemos que estar muy concentrado en el FP3, sobre todo cuando llegue el momento de atacar el tiempo, y darle a tope", para no perder ese puesto de privilegio.

"De ritmo me siento muy bien, con goma usada me siento muy bien sobre la moto, solo necesito el detalle de llegar al máximo cuando voy la goma nueva".

Por el momento, visto el ritmo de este viernes y que Austin es un circuito que le gusta, este puede ser el mejor fin de semana de Maverick con la Aprilia.

"Cada día me siento mejor, doy saltos adelante en sensaciones y llevando la moto, estamos subiendo y subiendo, y estoy muy contento. Aún me faltan algunos detalles y hacer las curvas tan agresivo como me gustaría. Pero sobre todo de ritmo me siento bien", zanjó el chico de la Costa Brava.