Viñales: "Aprilia pudo cerrarme después de Qatar, pero quisieron esperar"

La atención del mercado de fichajes del Mundial de MotoGP se ha centrado inevitablemente en Ducati, y en su decisión de quién acompañará a Pecco Bagnaia a partir de la próxima temporada. Y más después de este pasado jueves, tras los primeros reportes de que Jorge Martín será el elegido por los de Borgo Panigale, en detrimento de Marc Márquez y Enea Bastianini.

Tras ello, el ocho veces campeón del mundo endureció su discurso, y comentó que, pese a que quiere una moto oficial, para él Pramac no es una opción, porque no quiere fichar por otro equipo satélite estando ya en uno, y explicó que sus opciones de mantenerse en la marca que domina con mano de hierro el campeonato es en la estructura de fábrica o en Gresini Racing... pero con una GP25, algo que podría marcar el futuro de Pramac y su acuerdo de exclusividad con Ducati, mientras Yamaha llama a su puerta para que fiche por ellos.

Márquez tampoco descartó un cambio de marca, y lo cierto es que muchas fábricas están pendientes de lo que pase en Bolonia. Una de ellas puede ser Aprilia, que ahora tiene un asiento libre tras la retirada de Aleix Espargaró, y de quienes se dicen que podrían ir a por uno de los grandes damnificados de este movimiento, Bastianini, tras las palabras de su CEO, Massimo Rivola, de que podría ser el momento para contar con un piloto italiano.

Sin embargo, los de Noale aún deben cerrar a su segundo piloto, contrariamente a las palabras del dirigente transalpino. Rivola dijo el domingo de Montmeló que Maverick Viñales estaba "confirmado", al ser preguntado por DAZN. Pero, tras la carrera, el piloto español dijo que no era así, más allá del interés mutuo en seguir juntos, y avisó de que había "puertas abiertas" que le iban a llevar a esperar un poco para tomar una decisión.

En su llegada a Mugello, el de Roses siguió con su discurso y confirmó que no se había avanzado nada en estos pocos días, lanzando incluso alguna indirecta a Aprilia: "No hemos cerrado prácticamente nada. Creo que tuvieron la oportunidad de cerrarme después de Qatar, pero quisieron esperar. Y ahora tengo que pensar bien qué quiero hacer", empezó diciendo a DAZN.

La querencia de Viñales hacia su actual equipo no está en duda, pero necesita ver resultados y un paquete que le permita ofrecer más regularmente actuaciones como la de Austin, donde ganó las dos carreras del fin de semana: "Está claro que es un equipo que me gusta, veo mucho potencial, pero necesito resultado. Ahora mismo estoy en MotoGP para realmente trabajar por el resultado, y sólo me vale eso. Entonces, hay que mirar bien qué paquete me puede ayudar a sacar mi máximo potencial. Porque realmente, cuando lo hago y puedo hacer cosas como en Austin, me veo capaz de hacer un muy buen trabajo".

"Hay que ver. Estoy súper agradecido a Aprilia, siempre lo he dicho, y obviamente eso va a pesar mucho en la decisión. Pero tengo que pensar cuál va a ser mi mejor baza para realmente ir a por todo", remachó, sin cerrarse ninguna puerta.