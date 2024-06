Viñales: "Hoy el límite era ser tercero; simplemente son mejores aquí"

Maverick Viñales sabía que iba a ser muy difícil parar a las Ducati en Assen, y especialmente a la de Pecco Bagnaia. El vigente bicampeón del mundo ganó la carrera al sprint de este sábado, siguiendo con su fin de semana perfecto, y Jorge Martín hizo todo lo posible para estar cerca de él, pero acabó segundo. Y detrás, llegó el de Aprilia, para cerrar un podio por el que acabó contento, pero también algo mosqueado, porque quería más.

El de Roses trató de sacarle el máximo partido a su máquina, tanto que acabó rodando demasiado por encima del límite para alcanzar al menos al líder de la general, lo que hizo que acabara conformándose a duras penas con el último cajón del podio. Eso sí, su objetivo para el domingo es dar un paso adelante.

"No estoy contento, esperaba poder pelear delante con ellos, pero Ducati va por delante los viernes y sábados", empezó diciendo. "He tratado de acercarme, pero no estaba a su ritmo. Estaba empujando por encima del limite, y cuando he visto que los de atrás estaban lejos me he centrado en asegurar el podio. Voy a intentar ganar mañana la carrera larga, que será diferente, pero no va a ser nada sencillo".

Posteriormente, en DAZN, explicó su punto de vista, y qué le faltó en carrera: "El podio es bueno, pero siempre queremos más. No nos satisface ser terceros. Estar tercero y estar un poco mosqueado es satisfactorio, porque significa que quieres más. Creo que ha sido el máximo de lo que podíamos sacar. No me he podido enganchar a rueda, ya desde la primera vuelta, y eso ya me ha costado al menos una décima por giro. Porque con el rebufo creo que soy capaz de seguirles, pero sin ir a rueda me sacan bastante, sobre todo desde la curva más lenta del circuito hasta el segundo sector, que es la recta".

"Ahí pierdo, debemos entender con el equipo cómo mejorar el 'wheelie', porque se me levanta mucho la rueda delantera y ahí siento que la moto corta mucha potencia, y no soy capaz de acelerar bien en ese momento. Luego, la moto funciona bien en otras partes del circuito y soy capaz de recuperar un poco de tiempo. Pero ya estoy concentrado en cómo mejorar, porque tengo una buena oportunidad y quiero aprovecharla", siguió.

Sobre qué claves puede encontrar para acercarse a sus rivales el domingo, el #12 lo tuvo claro: "El neumático medio trasero. Es una gran goma. No la voy a descartar para mañana, porque siempre que la he puesto he rodado muy rápido. Me preocupa un poco el lado izquierdo del compuesto medio, que al principio de carrera desliza, luego ya más o menos se equipara con el neumático blando".

"Pero no entendemos la razón de por qué con la media puedo traccionar mucho más, significa que tengo más agarre en ritmo de carrera. Es de evaluar si con la media voy a llegar más fuerte de mitad de carrera al final. Esa es nuestra duda para mañana, porque imagino que las Ducati irán con la blanda. Nosotros tendremos que elegir: o ir a lo seguro o intentar jugártela para estar ahí para ganar. Ayer rodé en 1:31 con la media trasera. No sé si será suficiente. Seguramente la pista mejorará, eso irá a favor de que el neumático funcione mejor", confesó posteriormente.

Para finalizar, ante los medios Viñales detalló que la tercera posición era el límite hoy, ya que el paquete de Ducati en Assen es claramente mejor: "El inicio de carrera ha sido bueno, he podido cerrar un poco el hueco con Jorge. Pensaba que me iba a poder enganchar, pero han puesto una marcha más, con respecto a esta mañana. No era necesario ir al límite durante las 13 vueltas, pero hemos pilotado muy bien, la moto funciona bien... Simplemente son mejores, en cuanto a paquete completo. Aquí el límite era ser tercero. Creo que no hubiera cambiado nada ponerme primero en la primera vuelta", remachó.