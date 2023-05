El triunfo de Jorge Martín en la carrera al sprint del Gran Premio de Francia, el primero que logra un sábado y su segundo en MotoGP después del de Austria, en 2021, le recoloca en la cuarta posición de la tabla general, a 34 puntos de Pecco Bagnaia, el líder del campeonato.

Colocado desde la quinta plaza de la parrilla, el muchacho de San Sebastián de los Reyes cogió como referencia la dinámica de la salida que el año pasado interpretó Enea Bastianini, que se enfiló por el interior de la primera curva.

Tras unos primeros compases en los que se mantuvo detrás de Bagnaia, Martín pasó al ataque, asumió la cabeza del pelotón y abrió un hueco sin que nadie pudiera atarle en corto. En definitiva, hizo el tipo de carrera al sprint que muchos se imaginaron que haría un piloto tan explosivo como él.

"Solo es una sprint, pero al menos tengo la sensación de haber liderado. Me he quitado ese bloqueo mental que a veces te afecta cuando la victoria no llega", declaró Martín, visiblemente contento, después de haberse sobrepuesto a un problema técnico que le impidió saber exactamente qué ritmo estaba imponiendo.

"Tuve un problema con la pantalla y no sabía cómo de rápido estaba yendo, pero por lo que les sacaba a los demás sabía que no iba lento", puntualizó el corredor del equipo Pramac, quien, tras la exhibición en el momento de la arrancada de este sábado –ganó tres plazas–, deberá cambiar de estrategia con vistas al domingo.

"Sobre la salida, me estudié la salida de Bastianini del año pasado y la copié. Mañana [por el domingo] no creo que me salga, porque los demás me cerrarán el hueco. Ya me inventaré algo", ahondó el #89, a quien este resultado le ha insuflado una bocanada de aire fresco. "Yo sé que con pista limpia tengo ritmo, como lo tenemos casi todos. Si no hubiera hecho esa salida habría sufrido un poco para adelantar. Pero, la verdad es que no pensaba que me pudiera escapar tanto", zanjó Martín.