Martín: "Estamos al límite de la moto, es complicado encontrar cosas"

Jorge Martín no las tenía todas consigo de cara al Gran Premio de Italia de MotoGP de este fin de semana. A pesar de ganar la última carrera al sprint, en Le Mans, el piloto madrileño llegaba a un circuito de Mugello que no se le ha dado históricamente bien. Sin embargo, sacó fuerza en la carrera al sprint de este sábado para acabar en el podio, aunque no lo tuvo fácil.

Y eso que el del Pramac apretó cuando llegó la lluvia, asumiendo riesgos para colocarse primero. Sin embargo, una vez que se neutralizó la situación volvió a la tercera plaza, superado por Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi y sin la presencia de Marc Márquez. De cara a las últimas vueltas, el español se dedicó a resistir los ataques de su compañero de equipo, Johann Zarco, para finalizar tercero.

Al término de la carrera, Martín expresó en declaraciones a DAZN su planteamiento de fin de semana y sus buenas sensaciones, aunque sigue sin ser fácil. "Me siento bien. Ha sido difícil, el ritmo era trepidante", dijo. "He dado una buena primera vuelta, luego empezó a llover y entonces asumí riesgos para ponerme delante. El ritmo fue loco después. Ya tuve que cerrar los huecos con Zarco"

"Faltaba mucho más esta mañana [en el FP3]. Hemos cerrado bastante la distancia con Bagnaia y Bezzecchi, sobre todo con Pecco, Marco estaba cayendo un poco más en las últimas vueltas. Ya solo en la última vuelta me he centrado en tapar huecos y he perdido un poco la distancia con ellos. Pero tenía buen ritmo, y estaba siendo competitivo", continuó.

"Pecco tiene un paso más, es la verdad. Intentaremos para mañana acercarnos un poco. Ya será un logro, porque hoy hemos visto que nos ido del grupo. [Estoy] contento, ya he dicho que el año pasado estaba 13º y este año entre los tres primeros. Creo que ha sido un resultado muy bueno y para mañana sigo con esa mentalidad de Top 4 o Top 5. Intentaré estar en el podio, por supuesto, pero ya estaría contento, porque está siendo un fin de semana no del todo fácil", añadió sobre lo que espera para la carrera larga.

Sobre por qué considera que Bagnaia tiene un punto más que él y que el resto de pilotos de Ducati, Martín dijo: "Tiene mucha confianza en un par de curvas, que a mí me está costando. En la 1 si frenaba como él me iba largo. Son metritos que va cogiendo en todo el circuito. Es poca cosa, pero al final de la vuelta es una décima o una décima y media que marcan la diferencia".

Por último, el español explicó por qué este fin de semana está siendo más complicado que de costumbre: "En Le Mans me veía con opciones de ganar, en Jerez tenía ritmo para ello, y aquí pues no lo tenemos. Estamos peleando para encontrar cositas, pero estamos tan al límite de la moto que es complicado. Es un poco más de conducción, de líneas y estoy en ello. A ver si para mañana puedo dar ese pasito", finalizó.