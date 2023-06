Martín no descarta luchar por ganar la carrera sprint en Mugello

Jorge Martín no regresaba especialmente confiado del parón primaveral de MotoGP. No por su estado de forma, puesto que en el último Gran Premio de Francia ya ganó la carrera al sprint del sábado, sino porque la cita con la que vuelve el Mundial, el GP de Italia en el circuito de Mugello, no le trae los mejores recuerdos.

El madrileño tuvo una carrera difícil en 2022 y esperaba sensaciones similares este año en su salida a pista. Pero nada más lejos de la realidad: el piloto de Pramac saldó el viernes con una sexta posición en la P1 (y un tiempo de 1:46.361) y una quinta en la P2 (1:45.570, a poco más de una décima del mejor crono, de Pecco Bagnaia).

Así fue el viernes en Mugello: Bagnaia, el más rápido en la primera jornada del GP de Italia de MotoGP 2023

Así, a la espera de confirmar su buen 'feeling' durante el sábado, el piloto de San Sebastián de los Reyes hizo un buen balance en un encuentro con los medios, entre los que estaba presente Motorsport.com, y reconoce que podría luchar por ganar la carrera al sprint, aunque tendría que dar algunos pasos adelante.

"Estoy súper contento con hoy, porque el año pasado me encontré realmente mal", dijo Martín. "Pero hoy ya en las primeras vueltas hice 1:46, que es un buen tiempo, y sintiéndome bien. Por la tarde, en los Libres 2, mi rueda trasera no estaba funcionando bien, no sé por qué. Monté un neumático medio, nuevo, y no estaba yendo bien".

"Pero después, en el 'time attack', me volví a sentir bien, con el compuesto duro y con el blando. Con ambos me encontré bastante rápido y confiado. Cometí dos errores en mi última vuelta, en las curvas 1 y 12, y perdí algo de tiempo, pero acabé dentro [de la Q2], ese era el objetivo. Creo que podemos mejorar un poco mañana y luchar por la pole", continuó sobre sus objetivos.

"Tengo mucha confianza para las próximas carreras, pero no la tenía para esta. Pero lo de hoy es un cambio. Tengo que confirmarlo, porque el año pasado acabé 13º a 25 segundos del primero. Tuvimos grandes problemas aquí. Ahora estoy a una o dos décimas del mejor ritmo, ya estoy en la pelea por el podio, así que si doy algunos pasos más se puede luchar [por la victoria]", explicó Martín.

Finalmente, al volver a ser preguntado por sus opciones de cara a la sprint, dijo: "Tal vez, podamos. El objetivo es hacer [en clasificación] primera o segunda fila. Aquí hay muchos lugares para adelantar, no sería un problema salir desde la segunda fila. Pero si llueve, simplemente terminar y marcar puntos estará bien", finalizó.