Martín: "El primero en la primera vuelta tendrá el 80% de opciones de ganar"

Jorge Martín no perdonó este sábado en el arranque de la segunda jornada del Gran Premio de Japón. El piloto madrileño confirmó sus buenas sensaciones en Motegi para conseguir una nueva pole en lo que va de temporada 2023 de MotoGP, con el objetivo de seguir poniendo presión sobre Pecco Bagnaia, a quien le ha recortado la distancia hasta los 13 puntos antes de esta cita.

Finalizada la clasificación, el español, que marcó un 1:43.198 para conquistar la primera posición en parrilla, confirmó en los micrófonos de DAZN que estaba muy contento y que la estrategia del tercer ensayo libre podría ayudarle de cara a las dos carreras del fin de semana, en las que será clave quién estará liderando en el primer paso por meta.

"La primera vuelta tirando no ha sido la mejor, y ya eran tiempos de récord", empezó diciendo el #88. "He visto que en la segunda venía incluso cuatro décimas bajando, he estado muy cerca del 1:42, pero bueno, lo dejamos ya para otro año. De todas formas estoy muy contento. En el FP3 he rodado con mucha gasolina y con neumáticos muy usados, no estaba en las primeras posiciones pero quizás me favorecerá para mañana o para luego. Así que contento y con ganas, me siento muy cómodo. Pecco ha dado un paso adelante, veremos cómo estamos".

"Esperemos hacer una buena salida. El que se ponga primero en la primera vuelta tendrá el 80 por ciento de posibilidades de ganar. Estoy frenando muy fuerte, en esta pista es muy positivo, y puedo llegar a adelantar, eso es importante. Veremos cómo transcurre la carrera", siguió Martín.

Tras él se colocará un Pecco Bagnaia, que recalcó que, pese a estar en la misma posición que hace siete días en India, su situación es claramente mejor, ya que está solucionando los problemas de frenada de los que ha venido quejándose en los últimos grandes premios.

"Estamos en primera línea, como en India, pero en una situación completamente diferente. De ritmo esta mañana éramos muy muy rápidos. De 'time attack' no he hecho nada perfecto, la primera vuelta me he ido fuera. Había un piano que era muy alto, cuando he vuelto a la pista he roto [algo] delante. Jorge ha hecho una vuelta muy rápida, nosotros tenemos que estar contentos. Seguramente Jorge intentará empujar mucho en las primeras vueltas, y nosotros tendremos que entender bien las condiciones", dijo el vigente campeón del mundo.

Por último, la primera fila la completó Jack Miller. El australiano sorprendió al utilizar el neumático blando delantero en la Q2, aunque reconoció que no es una opción realista de cara a las carreras.

"Como siempre, me gusta marcar la diferencia. Incluso, el de Michelin me dijo, '¿estás seguro de la blanda?'. Y ha funcionado bien, estoy contento con el rendimiento del neumático delantero, y del rendimiento de la moto en general. Finalizamos bien el test de Misano, y está bien tener estas sensaciones tras el fin de semana complicado en India. Así que cruzamos los dedos, y esperemos que podamos iniciar muy bien esta gira asiática", comentó el de KTM.