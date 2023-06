Márquez: "Entiendo que se enfaden cuando cojo rueda"

En su último intento de vuelta rápida, el de Honda se colocó al frente de la tabla de tiempos después de beneficiarse de la referencia que le dio Maverick Viñales, que terminó por detrás de él. Sin embargo, todavía quedaban algunos minutos para que la sesión terminara, y eso hizo posible que una serie de pilotos mejoraran los registros de ambos.

Finalmente, Marc Márquez terminó el octavo, a menos de tres décimas de Pecco Bagnaia, el más veloz de todos, mientras que Viñales se quedó fuera del ‘top ten’ por solo 11 milésimas, el margen que le separó de Luca Marini, el décimo. Preguntado por ello, el de Aprilia advirtió que no piensa dejar que eso se repita el sábado. "Me da bastante igual que [Márquez] me siguiera. Pero mañana [por el sábado] voy a cortar gas. El que se me ponga detrás se va a asustar, porque voy a clavar los frenos, eso ya lo aseguro. Voy con pocas bromas", anticipó el piloto de Roses (Girona).

Como era de esperar, Márquez dio también su punto de vista ante los periodistas que le preguntaron por esa estrategia que pone en práctica últimamente en los momentos importantes, y que se basa en buscar una buena rueda que le permita compensar las carencias que presenta su moto.

"En pista hay que ser egoísta y pensar en ti mismo. Entiendo que algunos se enfaden porque da rabia. Cuando me lo hacían a mí, me generaba impotencia. Me sabe mal que Maverick se haya quedado fuera [de la QP2]", reconoció Márquez, quien, una vez más, salvó de maravilla un día difícil, en un trazado en el que solo ha ganado una vez en MotoGP (2014) y que no es de sus favoritos.

El de Cervera (Lleida) que rodó con las dos motos equipadas con el chasis elaborado por Kalex, declaró que, en su criterio, este viernes probó demasiados elementos, algo que piensa corregir el sábado. “Esta vez, todo lo que probamos no salió cómo esperábamos. En mi opinión, probamos demasiadas cosas. Mañana recomenzaremos el fin de semana", puntualizó el catalán, que en esta pista sufrió los puntos débiles del ‘nuevo’ chasis que ya comenzó a intuir en Francia.

"Cuando probé este chasis nuevo, en Le Mans, noté algunas debilidades en un tipo de curvas en concreto (las largas), y en este circuito hay varias. Tal vez convendría volver a realizar alguna comparación con el anterior", advirtió el multicampeón.

Sobre las expectativas con vistas al gran premio, el #93 se autodescarta de la pelea por el podio, por más que eso es algo que ha hecho en multitud de ocasiones en las que ha terminado celebrando el resultado obtenido con espumoso."Mi objetivo aquí no es ni la victoria ni el podio, sino terminar entre el quinto y el décimo. Hay que ser honestos", concluyó Márquez, que hace un año corrió el domingo tras anunciar, el sábado, que la semana siguiente se operaría por cuarta vez del brazo derecho.