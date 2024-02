Márquez: "No me sorprendería que Acosta terminara el test en el Top 5"

Marc Márquez ya está listo para arrancar la pretemporada 2024 de MotoGP. Y hay mucha expectación por ver si el ocho veces campeón del mundo repite su fantástica actuación del test de Valencia, donde fue bastante rápido, sin adaptación previa, en su debut con la Ducati GP23 del equipo Gresini Racing, en las pruebas que se celebraron inmediatamente después de terminar la pasada campaña.

Así, el piloto de Cervera llega al circuito de Sepang con ganas de seguir probando cosas, que aunque no sean novedades técnicas en la moto a las que estaba acostumbrado de su larga época como piloto de fábrica, puesto que es una máquina de un año de antigüedad, sí tendrán que ver con su adaptación a la Desmosedici y su estilo.

Márquez reconoció en sus primeras palabras en el circuito de Malasia que se encuentra ante una pretemporada "distinta", aunque ya "sabía a lo que venía". Así lo reconoció en un encuentro con los medios, entre los que estaba presente Motorsport.com.

"Aquí es probar lo que hay, y con eso... Pero ya sabías a lo que venías", empezó diciendo Márquez. "No hay nada para probar, pero tengo muchas cosas a probar de mi estilo de pilotaje. En trabajar más en mi estilo que en probar cosas de la moto. La moto es la que es, la de 2023. Y a sacar el máximo partido. Ganó aquí el año pasado. Y nada, concentrados en mi box, y poco a poco a ver la evolución".

"Primero, tengo que entender yo la moto. Y luego, como aquí hay tres días de test, se puede trabajar con más calma. Hay que hacerlo en posición, luego set-up... Y si te ves bien, ya hacer una tanda con más vueltas. El programa que tengo es de posiciones. A partir de allí, encontrar una buena puesta a punto para mi conducción", siguió.

Además, Márquez reconoció que se afronta mejor este 2024 que 2023 desde el punto de vista físico, aunque no descarta acabar cansado: "Aún queda un mes para correr, así que paso a paso. En mi condición física, estoy mejor que el año pasado. Fue un invierno normal. Aquí veremos cómo estoy. El primer día estaré bien, pero el segundo, probablemente, destruido. Tengo ganas de probar una moto en un circuito en el que normalmente me cuesta. Aquí y Qatar son dos circuitos que me cuestan. Esta pretemporada es distinta, porque solo tengo que centrarme en mí".

Antes de este test de Sepang, ya se celebró en dicha pista el Shakedown, reservado para pilotos 'rookies', probadores, y en este caso también a los oficiales de Honda y Yamaha, por el nuevo sistema de concesiones de MotoGP. Quien brilló fue Pedro Acosta, el único debutante de la temporada y uno de los pilotos más esperados. El #93 se fijó en él, y espera que esté delante en los tres próximos días.

"Acosta fue rápido y no me sorprende, y no me sorprendería que terminara el test entre los cinco primeros. Este circuito va muy bien para los que suben de Moto2, porque tienes muy buen paso por curva. Pero Acosta es muy bueno", detalló Márquez.

Por otra parte, reconoció que en Valencia empezó a beneficiarse del sistema interno de Ducati, que permite que sus ocho pilotos en la parrilla de la categoría reina tengan a su disposición los datos y telemetrías del resto, aunque no quiso obsesionarse con esa cuestión.

"Claro que miré, lógicamente. Al final son ocho pilotos de Ducati. Tienes que entender circuito a circuito cuál se parece más a tu estilo. En un circuito no lo verás. A veces, y ha pasado en Honda y en todas las fábricas, si tienes a otro piloto con un estilo muy diferente, comparar con él a lo mejor lía más que ayuda. Entonces tienes que entender poco a poco qué pilotos escoger, para comparar y cuándo necesites esa ayuda", explicó.

"Ahora, lógicamente coges a Pecco Bagnaia y a Jorge Martín, porque son los dos pilotos más rápidos, y los dos que tienen más experiencia con esta moto. Comparé solamente con Marco Bezzecchi, una vuelta. No comparé con todos allí, porque fue el más rápido. Estaba segundo de las Ducati, y comparé con el que fui más rápido que yo. Tampoco quería liarme y mucho y no quería estar todo el invierno pensando. Siempre he sido de pilotar distinto, y luego ya ir a ver qué pasa. Poco a poco vas viendo. Tendré puntos fuertes y débiles, en la telemetría se ven rápido".

Por último, Márquez comentó su test con la Panigale, la Ducati de calle, en Portimao, aunque cree que hacer este tipo de pruebas no será lo habitual: "Si lo hago, será algo puntual. Lo hice más para ver físicamente cómo estaba, sacar las agujetas del cuello, y ya que estaba organizado, pues para estar en casa haciendo bicicleta o motocross, pues voy ahí, que es un poco más similar. Hasta 2020 no lo había nunca, ahora lo hago un poco más porque para el brazo va mejor", finalizó.