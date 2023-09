Márquez: "Piloto bien, me veo rápido, pero al volver al box estoy el décimo"

Metido en pleno torbellino por las especulaciones permanentes acerca de su posible salida de Honda, Márquez no suelta prenda públicamente y se divierte con los unos, quienes creen que cumplirá el año de contrato que le queda con Honda; y los otros, esos que dan por sentado que en 2024 recalará en Gresini, junto a Alex, su hermano, y se subirá a una Ducati.

Hasta que se manifieste públicamente en un sentido o en otro, el corredor de Cervera (Lleida) sale a pista y siempre termina como el mejor clasificado de entre quienes compiten sobre una RC213V. Este sábado la historia se volvió a repetir al cruzar la meta el décimo, a 11 segundos de Jorge Martín, el ganador, tras salir el noveno en parrilla.

"Que las demás Honda estén sufriendo más que yo me preocupa, a la vez que me tranquiliza", declaró Márquez. Con este testimonio, lo que quiere dejar claro es que su velocidad sigue estando allí, y que es la moto que lleva la que no le permite materializarla en resultados.

El español, que este lunes se subirá a la nueva moto que Honda ha proyectado para 2024, rodó la mayor parte del tiempo embotellado entre el pelotón, y se dejó adelantar por su hermano para pegarse a él, con la intención de abrir un hueco con los rivales a su espalda.

"El día no fue malo; no estamos como en Montmeló. El problema es cómo lo hacemos. El viernes estuve rodando con las demás Honda, pero hoy puse un extra y eso supone un riesgo a nivel físico", resumió. "Estoy contento; me veo rápido, pero al volver al box estoy el décimo", reflexionó el catalán, que subrayó la imposibilidad de replicar este domingo, el mismo despliegue mostrado en la sprint.

"Mañana no podré pilotar mucho rato de esta manera. Todo lo tengo que ganar en frenada, y eso te sobrecarga", argumentó.

El prototipo con el que Stefan Bradl está rodando en San Marino es visualmente distinto al resto de las Honda. Eso, según Márquez, explicaría que los japoneses de la marca del ala dorada no hayan permitido comparar su telemetría con la del alemán. "Los japoneses no han querido que aquí comparemos nuestros datos con Bradl. Será porque, a veces, una moto distinta puede confundir. Si [Bradl] fuera más rápido, lo forzaría. Pero no es el caso", remachó el multicampeón