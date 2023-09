Márquez: "Se me hace raro decir que fue un buen día si salí el 12º y terminé el 11º"

Marc Márquez puede decir que ha tenido un buen sábado en el Gran Premio de Catalunya. Es cierto que únicamente le ha valido para terminar undécimo en la carrera al sprint de MotoGP, pero aun así su posición contrasta con la del resto de motos japonesas, ya que Lecuona fue la siguiente Repsol Honda Team, 19º delante de Takaaki Nakagami y de Joan Mir, mientras que la mejor Yamaha Factory Racing fue la de Franco Morbidelli, 15º.

El ocho veces campeón del mundo empezó a perfilar la positiva carrera corta en la clasificación, al asegurarse la duodécima posición en la parrilla de salida tras pasar a la Q2, una vez que consiguió el pase aprovechándose de la rueda de Jack Miller en la Q1.

En la carrera, Márquez fue capaz de hacer una gran salida, y llegó a ser séptimo, mientras que buena parte de la misma estuvo octavo, en la zona de puntos. Sin embargo, con el paso de las vueltas empezó a perder ritmo y se vio rebasado por otros pilotos, terminando duodécimo a casi 12 segundos del ganador, Aleix Espargaró, y a casi cuatro de la zona de puntos.

Una vez terminada la acción en pista, el de Cervera reconoció que había sido un buen día, aunque necesitó esa referencia del australiano de KTM en la 'qualy', y que se permitió el lujo de apretar en carrera para disfrutar más allá de esa nueva filosofía de no arriesgar más de la cuenta, y de rodar únicamente para sacar datos que puedan ser provechosos para Honda.

"Para mí, personalmente fue un gran día", arrancó diciendo el #93. "Saqué bastante más de lo que se podía sacar. Sobre todo, en la QP1. Es verdad que lo hice a rueda [de Jack], pero se tiene que hacer. Luego, en la QP2 ya no quise arriesgar más de la cuenta. En la sprint quise apretar pero forcé mucho los neumáticos en las primeras vueltas, tanto el delantero como el trasero. Más que nada lo hice para mí, para verme cerca de los delante y seguir motivado".

Sin embargo, el mayor de los Márquez Alentà es consciente de que, con la larga distancia de la carrera principal del domingo, repetir lo de este sábado será casi imposible: "Este domingo sufriremos más", dijo tajante.

Además, Márquez reconoció que no termina de acoplarse a su difícil situación con la RC213V, por lo que es importante tener estos momentos de alegría: "Estoy contento con mi ritmo personalmente. Se me hace raro decir que ha sido un buen día si he salido el duodécimo y he terminado el undécimo. Es importante no perder esa velocidad, porque a veces corres el riesgo de acomodarte".

"Pero esta vez arriesgué, especialmente en la QP1, y allí se ha visto que sale el gen mío, el que estoy controlando ahora", finalizó Márquez, al menos entre risas y contento por haber tenido un día positivo en casa.