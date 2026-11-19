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MotoGP GP de Portugal

Márquez: "Tengo la primera bola de campeonato real, pero veo riesgos por todas partes"

El piloto de Ducati tiene este sábado la primera bola de campeonato para cerrar el título de MotoGP 2026, pero advierte de que "hay que minimizar todos los riesgos".

Germán Garcia Casanova

Editado: 19 nov 2026, 17:10

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez solo necesita sumar 14 puntos en el Gran Premio de Portugal, que arranca este viernes en Portimao, para sumar su décima corona mundial, la octava de MotoGP, y superar a Valentino Rossi como el piloto con más títulos en la máxima categoría, igualando al legendario Giacomo Agostini.

Para el piloto de Ducati las cuentas están claras y este mismo sábado, si gana la sprint o suma tres puntos más que Jorge Martín, ya será campeón del mundo. "Me da igual, sábado, domingo, Portugal o Valencia, pero de momento estamos aquí y tenemos la primera bola de partido real. La de Qatar era una carambola", dijo, recordando que aún le quedaría una nueva oportunidad en Cheste la próxima semana.

"Hay que estar súper concentrados y, sobre todo, mantener la misma intensidad, pero inevitablemente veo riesgos por todas partes. Tengo un numero en la cabeza, que es el 14, son los puntos que tengo que sumar entre las dos carreras sin depender de nadie. Pero son dos carreras seguidas y el riesgo encima de una moto siempre existe. Es ahí donde tenemos que controlar todas las situaciones que están en nuestras manos".

Para Márquez el de este año sería el segundo título consecutivo desde que llegó a Ducati, el primero fue el año pasado protagonizando un regreso legendario de su lesión de 2020, y este año haciendo una remontada récord de los 102 puntos que le sacaba a Marco Bezzecchi tras el GP de Italia.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Es un fin de semana con muchas coincidencias: en Portugal es donde debuté, donde conseguí mi primera gran victoria en 2010. La gente no se acuerda de aquel año que fui campeón, se acuerda de la carrera de Portugal, cuando remonté saliendo desde el box. Después de la grave lesión de 2020 también fue aquí donde reaparecí. Pero repito, veremos si lo podemos cerrar. Lo importante es cerrarlo, da igual sábado o domingo, en Portimao o en Valencia, mejor aquí esta semana que la próxima, pero la cuestión es cerrarlo. Es la prioridad número 1. Y para conseguirlo tengo que ser paciente y controlar todo lo que está en mis manos y que no se me escape ningún detalle".

Márquez recordó, para ilustrar sus miedos, el accidente de Tadej Pogacar en La Vuelta Ciclista a España que le dejó sin la única gran ronda que le falta en su palmarés. "Así es. Es una de las cosas que trabajo mucho en casa, ponerme en todas las situaciones posibles y ver todo lo que puede pasar, lo bueno y lo malo".

"La gente me dice que piense en positivo, pero hay que ponerse en lo malo y tratar de evitarlo. Hace tres meses Pagacar tenía la Vuelta sentenciada y por una piedrecita lo perdió. Significa que en el deporte y más en dos ruedas siempre existe riesgo, y es ahí que tienes tú que intentar minimizarlo, porque todo bajo control nunca está", zanjó el corredor español.

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