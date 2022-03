Márquez: "Simplemente hubo cuatro pilotos más rápidos que yo"

Cargar el reproductor de audio

Losail.- Esta fue la primera carrera para Marc Márquez después de aquella que ganó en Misano el año pasado, antes del accidente que le obligó a perderse las dos últimas paradas del calendario (Portugal y Valencia), por culpa de los problemas de visión que se le reprodujeron.

Cuando volvió a subirse a la RC213V, en los test de invierno en Sepang, la marca del ala dorada le había dado la vuelta al prototipo para adaptarlo a los nuevos tiempos (y neumáticos). Tanto en Malasia como en Mandalika, Márquez fue completando quilómetros y lo hizo rodando rápido, pero con la incógnita de saber cómo le iría en el momento de la verdad, en carrera. Y la respuesta la obtuvo en Losail, donde quedó claro que el camino hasta poder sacar lo mejor de ella aún no se ha terminado.

La prueba más evidente de ello fue que, según remarcó el propio corredor de Cervera (Lleida), su vecino de taller ha ido más rápido que él, tanto en invierno como en esta primera carrera.

"Lo positivo es que no tuve problemas físicos ni dolor. Simplemente hubo 4 pilotos más rápidos que yo. No tuve confianza con el tren delantero, pero era algo que ya sabíamos antes de la carrera", reconoció Márquez, que en el warm up, el último ensayo libre, se fue al suelo tras probar la goma delantera. Eso le hizo decantarse después por la blanda, con la que no terminó de encontrarse a gusto en ningún momento.

"En el warm up probamos la goma media delantera media, pero tuve una caída y preferí salir con la blanda. Cada día descubrimos cosas nuevas de esta moto. En Mandalika seguiremos adaptando la moto a mi estilo, pero el potencial está allí", añadió el catalán, que, fiel a su estilo, no puso ninguna excusa ni a su resultado, ni al hecho de ser superado por su compañero.

"Pol fue más rápido que yo todo el fin de semana. Yo no puedo usar tanto el freno trasero como lo hace él. Fuimos salvando todo el fin de semana, pero en la carrera tienes que cuadrarlo todo y mi nivel de confianza no es el máximo en estos momentos. En los entrenamientos puedes arriesgar porque si te caes no pasa nada; pero en carrera hay que ir con más cautela", prosiguió el multicampeón, convencido de que este Mundial deparará sorpresas, y que alguna de ellas ya se adivinó en Qatar.

"Creo que Bastianini y Pol serán candidatos al título. Y diría que Enea es casi más peligroso que Pol. En esta carrera volaba", remachó Márquez, satisfecho a pesar de todo: "Nunca había hecho una carrera tan sólida en este circuito".