Márquez: "Cada vez que salí a pista volví por el vial de servicio"

Marc Márquez afrontaba con muchas ganas el primer día del test de Sepang de MotoGP. Después de su fantástico debut con la Ducati en Valencia, las pruebas de Malasia suponen su segunda prueba al manillar de la Desmosedici GP23, su primera moto en la categoría reina más allá de Honda. Pero en esta ocasión la cosa no fue tan bien como en Cheste.

El ocho veces campeón del mundo sufrió este martes una auténtica ristra de problemas en su moto de Gresini Racing. Nada menos que "cuatro, todos distintos", según explicó al término de los primeros ensayos libres de la semana. Sin embargo, pudo salvar la situación en cuanto a tiempo al final del día, al dar un paso adelante, salir del fondo de la tabla y pasar a la novena posición, a menos de 7 décimas del mejor registro, de Jorge Martín.

Tras terminar la acción en pista, el mayor de los Márquez Alentà atendió a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, y explicó su odisea durante la jornada, aunque destacó positivamente la reacción de la escuadra de Faenza y también de Ducati como fábrica, pues los de Borgo Panigale estaban pendientes de lo que pasaba en el box del #93.

"Todo lo malo que podía pasar, pasó hoy", empezó diciendo Márquez para resumir el martes. "Hemos tenido muchos problemas, pero lo positivo es que el equipo reaccionó muy bien; los han identificado rápido y reaccionaron rápidamente. Solo pude aprovechar la última hora del entrenamiento y recuperar un poco. Pero no pude coger ritmo".

"Las sensaciones no son las mismas que en Valencia, porque aquel circuito me gusta, y si un circuito te gusta se te da bien con todas las motos. He tenido cuatro problemas, todos distintos. Dentro de todos los problemas que hemos tenido, la vuelta rápida la pude hacer, y con gomas usadas también hice una vuelta buena. Veremos mañana y el tercer día cómo irá, pero no estaremos delante cómo en Valencia", siguió Marc, rebajando un poco las expectativas.

"Cuando surgieron los problemas aparecía rápidamente ingenieros de Ducati. Uno de los secretos de Ducati es que se preocupa de todos sus pilotos", detalló sobre el interés de Borgo Panigale. "Mi hermano no tuvo ningún problema, pero esta vez cada vez que salí a pista tuve que volver por el vial de servicio. Al menos por la tarde pude hacer dos salidas normales, para poder comenzar a entender el tren delantero, que es lo que más cambia respecto de la Honda".

Así, el piloto de Cervera incidió en el plan de trabajo para su arranque en Sepang, y comparó las sensaciones con la RC213V que dejó atrás al término de 2023: "Comencé a trabajar en los estribos, que es la parte en la que me encuentro un poco menos a gusto. Ahora tengo que adaptarme a la moto y ver cómo la moto puede adaptarse a mi. La forma de pilotar la Ducati en esta pista es completamente distinta a cómo se conduce la Honda. Por la mañana piloté como lo hacía con Honda y la moto se movía mucho".

Además, Márquez restó hierro a que el día hubiese estado plagado de problemas: "No creo que esta jornada afecte mucho, porque tenemos tres días". Y también desmintió que se hubiera caído, como marcó el Live Timing: "En la última curva me fui largo por un problema, pero no me caí".

De hecho, al comparar el test de Valencia con Sepang, el multicampeón realzó el día de hoy: "Si tenemos que comparar este día con Valencia, hoy fue mejor. Hay que tener paciencia. Aquí no es necesario ser el primero; necesito tiempo para entender la moto", finalizó.