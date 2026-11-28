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MotoGP GP de Valencia
Márquez: "Voy a ir a pedir el VAR, porque esa vuelta de Bezzecchi... Ha cortado por algún sitio"
Marc Márquez saldrá segundo en sus últimas dos carreras en el Mundial de MotoGP, tras no poder acercarse a un descomunal Marco Bezzecchi, que destrozó el récord de Valencia.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 28 nov 2026, 11:09
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marc Márquez saldrá segundo en sus últimas dos carreras en el Mundial de MotoGP, la Sprint de este sábado y la prueba larga de este domingo, en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El #93 tenía el afán de ir a por todas, pero se encontró con un muro infranqueable, el de Marco Bezzecchi.
La clasificación:
El italiano de Aprilia se las ingenió para cuadrar una vuelta casi perfecta, evitando una bandera amarilla por caída de Ai Ogura que tardó bastante en aparecer, para destrozar el récord de la pista con el primer tiempo por debajo de 1:28 en Cheste, un 1:27.844 con el que le sacó 463 milésimas al diez veces campeón del mundo.
Al término de su última cronometrada en la clase reina, Márquez se permitió bromear con la vuelta de Bezzecchi, aunque no tanto con el tema de la bandera amarilla sino con el tiempazo que había hecho su rival: "Creo que voy a ir a pedir el VAR, como en el fútbol, porque esa vuelta de Bezzecchi... Ha cortado por algún sitio".
"He disfrutado mucho este último time attack. He pilotado a gusto, contento, y ha habido recompensa estando aquí. La pole era inalcanzable con Bezzecchi, aunque lo hemos intentado", siguió.
El español se irá con 78 poles en MotoGP, el que más en la historia, y con un BMW por mejor clasificador, el noveno de su carrera deportiva: "El coche ahora me lo entregarán, supongo. Aparte de ser el piloto con más poles, estaba el campeonato de las clasificaciones, que estábamos ahí peleando con Bezzecchi, y también nos lo hemos llevado".
Preguntado por cómo de fácil es aislarse al ser su última vez en MotoGP, Márquez explicó: "Está siendo un fin de semana muy difícil. Aparte, me siento muy relajado. Siempre estoy muy concentrado, pero bueno, creo que también es un fin de semana de disfrutar con los míos. De poder estar un poquito más abierto, que siempre me encierro ahí en mi oficina".
"Y aunque el resultado no sea el mejor, quizás, o la mejor manera, luchando por la victoria, quiero disfrutarlo. Entonces, para mí, intentar estar en el corralito, que significa acabar en el podio, será uno de los objetivos. Pero, sinceramente, me da igual ganar o no. Lo que quiero es que me quede un buen recuerdo de la última carrera".
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Jaime Reina / AFP via Getty images
Posteriormente habló Bezzecchi, que se mostró sorprendido por su propia pole: "No tengo ni idea de cómo lo he hecho. La verdad es que estoy contento. El FP2 ha sido muy bueno, y luego he cuadrado una vuelta casi perfecta. Así que estoy contento. Buen trabajo por parte del equipo. La pole será muy importante, para partir en la primera fila, así que muy bien. Intentaremos mantener la concentración y mejorar para esta tarde. Será una primera fila muy dura, porque Márquez va muy rápido a nivel de ritmo, y Raúl también es muy fuerte aquí. Así que no será sencillo".
Cuestionado sobre quién llegará primero a la primera curva tras los duelos que han tenido en 2026, el de Rimini dijo: "Marc sin duda hoy estará hipermotivado. Cabe esperar de todo. Pero estoy preparado para librar una batalla y tratar de ganar la carrera al sprint".
Raúl Fernández será quien complete la primera fila, tercero: "Gracias al equipo, porque hemos hecho un gran trabajo. Ayer solo usamos un neumático blando, y por eso hemos podido hacer tres intentos. Ha ido todo muy bien, menos el último por la bandera amarilla. Una lástima, pero debo ser honesto, el tiempo de Marco... ¡Está muy loco! Ha hecho un tiempo increíble, no creo que hubiera podido luchar con él por la pole, ni de broma. A lo mejor podría haber luchado por la segunda posición, pero de segundo a tercero no me cambia".
"El problema de las Sprints es que no hay que gestionar nada, sales a todo lo que das, hasta el final. Y es lo que vamos a intentar hacer. Mañana sí será una carrera más difícil, de gestionar, en la que habrá que pensar mucho encima de la moto, y saber 'dónde sí' y 'dónde no'. Pero hoy iremos a tope y a intentarlo", cerró el madrileño.
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