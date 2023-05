Tras pasarse un mes y medio de baja y perderse las tres pruebas en Argentina, Austin y Jerez, Marc Márquez regresó este fin de semana, en Francia, donde este viernes se subió a la Honda de MotoGP después de seis semanas sin tocar una moto.

La segunda plaza conseguida en la cronometrada le situó seguramente fuera de su posición natural, pero la carrera al sprint, programada a 13 vueltas, le recolocó si tenemos en cuenta la falta de ritmo y de forma física que arrastraba.

Tras llevar a cabo una salida decente, Márquez se enzarzó en una maraña de adelantamientos con Pecco Bagnaia y Brad Binder, que finalmente le adelantaron, al igual que después también hizo Luca Marini. En una de esas maniobras con el actual campeón, el piloto de Cervera (Lleida) llegó a rozar el cuerpo del de Ducati, que le recriminó la acción tirando el brazo izquierdo al aire.

Tras quitarse el casco, Bagnaia clarificó que su enfado venía por la inconsistencia en el criterio de los comisarios, que hace dos semanas, en Jerez, le obligaron a devolverle la posición a Jack Miller por un episodio similar al de este sábado. Márquez no se cortó demasiado al ser preguntado por ello.

"Lo fácil es unirse al tema de moda", dijo Márquez, en referencia a las quejas constantes hacia el colectivo que arbitra el campeonato. "Mi adelantamiento es completamente lógico; unos adelantan en las rectas y otros lo hacemos en las curvas", añadió el muchacho de Cervera (Lleida).

Sobre su segunda participación en una sprint, el español afirmó haber quedado contento con la quinta plaza, y sorprendido por el tono exhibido en los últimos giros. "Estoy contento porque el principal objetivo era terminar entre los cinco primeros. Me sorprendió el ritmo que pude mantener a final de carrera, porque pensaba que me iría quedando atrás y no fue así. Me faltó ritmo y un poco de velocidad, pero me encontré a gusto con la moto", resumió el #93, a quien cada vez le gusta más el chasis Kalex que este viernes probó por primera vez.

Tanto le convence esta pieza que consiguió una unidad extra para poder incorporar la misma especificación en las dos motos que tiene disponibles. "El chasis ayuda. Ayer probé los dos y me encontré más cómodo con el nuevo, por eso lo elegí para la cronometrada y la sprint. Hoy entendimos un poco mejor cómo se degradan las gomas con este chasis; mañana [por el domingo] a ver si podemos completar una carrera entera para ver cómo se comporta", finalizó.