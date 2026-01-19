Márquez: "El invierno ha sido un poco más duro de lo que esperaba"

Ya sabemos cómo será la nueva Ducati para la temporada 2026 de MotoGP. La casa de Borgo Panigale ha presentado en sociedad, este lunes 19 de enero en la estación de esquí de Madonna di Campiglio, su novedosa Desmosedici GP26, con la que espera revalidar el éxito cosechado en 2025, e incluso mejorar sus cotas de dominio, pese a la amenaza que pueden suponer otras marcas rivales, como la que se presupone de Aprilia.

El rojo seguirá siendo el color predominante en la moto nacida en Bolonia y creada por el equipo de trabajo de Gigi Dall'Igna, aunque incorpora una novedad: una mayor presencia del color blanco, a través de dos rayas muy distintivas que van desde el colín hasta la parte delantera de la moto. Con ellas, la fábrica transalpina quiere conmemorar su historia, pues en este 2026 se celebra el 100º aniversario de nacimiento, en 1926.

Tras el acto, los dos pilotos de la marca, Marc Márquez y Pecco Bagnaia, hicieron una primera valoración y comentaron sus sensaciones iniciales con la moto y de cara al nuevo curso, hablando con la realización internacional de MotoGP, que retransmitió la presentación. Comenzando por el español, el nueve veces campeón del mundo dijo que llega a 2026 tras un invierno más duro de lo esperado, en el que ha tenido que recuperarse de la lesión en el brazo derecho que sufrió en Indonesia, y por la que se perdió las últimas cuatro citas de la pasada campaña.

"Una vez más, ha sido un invierno largo. Un poco más duro de lo que esperaba, porque al principio no fue tan malo, pero luego tuvimos algunas dificultades que retrasaron un poco la vuelta a los entrenamientos. Pero ahora, en enero, estamos entrenando y todo parece ir bien, el objetivo principal es intentar llegar al 100 % a Tailandia", empezó diciendo Márquez, haciendo referencia a su vuelta a los entrenos en moto, que tuvo lugar hace unos días, y a su objetivo de estar al máximo en el inicio de la temporada, el 1 de marzo en Buriram.

Su objetivo para 2026 está claro: "Debemos luchar por el título una vez más. Tenemos esa presión, si estás en el equipo Ducati Lenovo, debes luchar por el campeonato, y eso es lo que intentaremos hacer. Por esa razón, he trabajado mucho este invierno, para intentar prepararme, para intentar recuperarme bien. Estamos en un proceso. Así que sí, el objetivo es intentar luchar por el título".

Marc Márquez, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Luigi Dall'Igna, Ducati Team Foto de: Ducati Corse

Sin embargo, igualar los ocho títulos de Agostini en la categoría reina no es para él una presión extra: "Para mí, el reto más difícil de mi carrera deportiva ya lo he superado. Eso fue volver de una pesadilla [de la lesión de 2020 al título de 2025], y el año pasado cerramos el círculo. Por supuesto, intentaremos luchar por el campeonato, porque por eso somos pilotos de MotoGP, para luchar y ser competitivos. Si gano el título, bienvenido sea. Si no, no será un desastre. Pero lo intentaremos".

Respecto a la situación para 2027 y a las negociaciones con Ducati para renovar, a las puertas de lo que se espera que sea un mercado de fichajes muy movido, con todos la mayoría de contratos expirando, el ilerdense confirmó que su opción principal pasa por seguir con los italianos, aunque aún debe valorarlo: "Si miras mi carrera deportiva, si estoy en un equipo en el que me siento bien, en el que soy rápido y todo funciona bien, intento no cambiar. Así que, por supuesto, mi primera opción es intentar seguir en Ducati, pero paso a paso. Parece que los contratos se cierran cada vez más pronto. Estamos en conversaciones, pero tengo que evaluar todas las cosas"

Bagnaia, "tranquilo" respecto a su futuro en MotoGP 2027

Tras Márquez, fue el turno de Bagnaia. El italiano comenzó relatando sus reflexiones este invierno tras 2025, el año más duro de su carrera deportiva, sin sensaciones con la GP25: "En cuanto terminó el campeonato, intenté relajarme un poco y me fui de vacaciones con mi mujer. Luego, desde mediados de diciembre hasta ahora, he tenido tiempo suficiente para entrenar, pensar en lo que hice mal el año pasado, reflexionar sobre mis errores y pensar en lo que puedo mejorar esta temporada. Creo que me ha sido muy útil. Normalmente, en estos momentos difíciles se pueden aprender muchas cosas, y eso es lo que intento hacer".

Francesco Bagnaia, Ducati Foto de: Ducati Corse

El turinés dejó clara la lección más importante que ha aprendido en este proceso: "Que a veces, es mejor disfrutar de los momentos y no pensar en las cosas negativas". Posteriormente, detalló: "Tengo muchas ganas de subirme a la moto lo antes posible. Estoy muy contento de tener algo de tiempo en Indonesia antes del test de Malasia, para empezar a pilotar de nuevo, y el test será muy importante, así que en esta pretemporada intentaré dar más vueltas y pensar más en el rendimiento, y ver qué pasa. Por suerte, este año hay menos novedades que en el pasado, porque es el último año de este reglamento, y será importante encontrar un buen ritmo, un buen rendimiento e intentar mantenerlo durante toda la temporada".

Sobre qué sería una buena temporada para él, Bagnaia quiere recuperar sus sensaciones como principal deseo: "Creo que la referencia será Marc. Muchos pilotos son competitivos, rápidos, por lo que será importante ser competitivo desde el principio, luchar con ellos e intentar recuperar lo que perdí el año pasado".

Mucho se habla de si Bagnaia seguirá en Ducati en caso de no volver a ser el piloto que era hasta 2024. Cuestionado sobre si ha iniciado ya las negociaciones con Ducati, el piamontés mostró calma: "Sinceramente, estoy bastante tranquilo al respecto. Solo quiero empezar la temporada y pensar en ella, porque sé que habrá un gran cambio, de reglamento, y con muchos pilotos terminando su contrato, por lo que será importante tener una buena mentalidad en el campeonato. Estoy bastante tranquilo con respecto a lo que pasará el año que viene", remachó.