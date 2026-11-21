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MotoGP GP de Portugal

Bezzecchi: "Yo también pensé que la lluvia no calaba; hasta que vi mi mono mojado"

Marco Bezzecchi celebra en Portugal su primer triunfo al sprint de la temporada, en una prueba dominada de cabo a rabo a pesar de la delicadeza de la pista y que le dio a Aprilia el título por equipos.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 21 nov 2026, 16:38

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Casi un Mundial entero tuvo que esperar Marco Bezzecchi para imponerse en una de las carreras cortas. Esta falta de rendimiento durante los sábados, especialmente en la primera mitad del calendario, ha sido esencialmente el elemento que le ha impedido al italiano sacar provecho de la velocidad, superior a la del resto, que le ha acompañado durante gran parte del curso. Una velocidad que indiscutiblemente viaja con él en Portugal, donde ya fue el más rápido el viernes por la mañana, y donde el sábado se llevó la pole, primero, y el triunfo en la sprint, después.

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Tras una salida impecable, el corredor de Rimini se colocó al frente del pelotón ya desde la primera curva, y allí se mantuvo hasta que cruzó la meta, sin que nadie le pudiera atar en corto.

Con este resultado la caída de Marc Márquez a una vuelta y media para el final y la quinta plaza de Jorge Martín, Bezzecchi se coloca a 62 puntos del catalán y a solo siete de su compañero en el equipo oficial de Aprilia, que con este resultado le puso el cerrojo al título reservado a las escuderías.

"Estoy contento por la victoria, porque era algo que deseaba desde hacía mucho tiempo", dijo el #72, que no se imponía un sábado desde el Gran Premio de Australia de 2025, hace más de un año.

A diferencia de lo que le ocurrió a Márquez, que no juzgó bien la incidencia de la lluvia que se puso a caer a falta de cinco o seis giros, Bezzecchi extremó las precauciones ante una coyuntura extremadamente traicionera, con unas condiciones en el asfalto difíciles de interpretar. "Las últimas vueltas fueron complicadas por la lluvia. Pero pude mantenerme concentrado, apreté donde era factible y me guardé donde era mejor no arriesgar", describió el de Aprilia.

"La lluvia era muy fina. No se podía entender si la pista estaba mojada, o no. Yo, al principio, también pensé que no lo estaba, hasta que vi mi mono mojado, y también la visera", zanjó Bezzecchi.

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