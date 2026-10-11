Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Fórmula 1 en DIRECTO: ¡carrera del GP de Singapur 2026!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Fórmula 1 en DIRECTO: ¡carrera del GP de Singapur 2026!

Así os contamos a clasificación del GP de Singapur 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Así os contamos a clasificación del GP de Singapur 2026

Culpables, pero sin sanción: curiosas decisiones de la FIA tras la sprint de Singapur

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Culpables, pero sin sanción: curiosas decisiones de la FIA tras la sprint de Singapur

WSBK Estoril - Resumen y resultados - Bulega supera a Bautista con su 28ª victoria del año

WSBK
WSBK
Estoril
WSBK Estoril - Resumen y resultados - Bulega supera a Bautista con su 28ª victoria del año

Así vivimos la carrera de MotoGP del GP de Indonesia en Mandalika

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Así vivimos la carrera de MotoGP del GP de Indonesia en Mandalika

Fermín Aldeguer sufre una fractura en su mano derecha y tendrá que operarse en Barcelona

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Fermín Aldeguer sufre una fractura en su mano derecha y tendrá que operarse en Barcelona

La FIA admite cómo un 'olvido' alteró los resultados de la F1 en Singapur

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
La FIA admite cómo un 'olvido' alteró los resultados de la F1 en Singapur

Acosta: "La regla de las presiones es la más tonta de todo el campeonato"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Acosta: "La regla de las presiones es la más tonta de todo el campeonato"
Declaraciones
MotoGP GP de Indonesia

Bezzecchi: "El Mundial está más perdido que ganado, pero no tiro la toalla"

Tras lograr en Mandalika su primer triunfo en más de cuatro meses, Marco Bezzecchi es consciente de lo complicado que tiene el objetivo del título, pero insiste en tratar de agotar sus opciones.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El domingo en Lombok amaneció mucho mejor de lo que oscureció la jornada del sábado, tanto para Aprilia como para el propio Marco Bezzecchi, involucrado en la caída en la primera frenada en la sprint que le dejó a él y a Raúl Fernández fuera de combate antes casi de comenzar.

Bezzecchi vuelve a lo más alto:

En la carrera larga, el italiano y el español se escaparon desde prácticamente la cuarta curva de la prueba, con Fernández por delante de Bezzecchi hasta falta de siete giros, cuando el corredor de Rimini dio un paso adelante y se puso al frente del pelotón, una posición que ya no abandonó hasta cruzar la meta. El de Indonesia es el quinto triunfo de este ejercicio para Bezzecchi, además del número 300 de Italia en la categoría de las motos pesadas. Hasta este domingo, la última carrera de las largas en que se había impuesto era la de Mugello, a finales de mayo, y de ello hace más de cuatro meses. 

Por aquel entonces, el discípulo de Valentino Rossi entró en una dinámica muy oscura, con caídas, lesiones e incidentes, como el que le impidió correr en Brno, después de liarse a golpes con un comisario de pista. 

"He vuelto a estar delante, y ya llevaba tempo que no lo lograba. Sabía que, gestionando bien las gomas, tendría algo más al final de la carrera", resumió Bezzecchi, que añadió: "Nos merecíamos un resultado como este, sobre todo, mi equipo. No han dejado de trabajar después de pasar momentos duros". 

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En Mandalika, el gesto del ganador era de serenidad, de alguien que se acababa de sacar una losa de encima, a la espera de saber si esa inercia puede mantenerse en lo que queda de campeonato. A falta de cinco grandes premios para el final, Bezzecchi se encuentra ahora a 46 puntos del líder, que vuelve a ser Jorge Martín, con dos puntos de margen sobre Marc Márquez. "El Mundial está más perdido que ganado; pero no tiraré la toalla hasta dónde pueda", prometió el de Aprilia.

En Indonesia, Bezzecchi se enredó con Fernández a raíz del accidente del sábado, que hizo que el de Trackhouse le acusara de "poco profesional", por haber provocado el incidente. El domingo, después del Warm Up, Aprilia les reunió a los dos y les hizo aclarar las cosas. "Yo no he estado nunca tenso; al final son cosas que pasan en la pista. Raúl pensaba una cosa, yo le di mi opinión. Nos hemos disculpado delante de la fábrica y no hace falta seguir con esto", remató Bezzecchi.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Martín: "Hoy, tercero era lo máximo; las próximas carreras las veo buenas"

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

Acosta: "La regla de las presiones es la más tonta de todo el campeonato"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Acosta: "La regla de las presiones es la más tonta de todo el campeonato"

Márquez: "Ha sido un fin de semana redondo"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Márquez: "Ha sido un fin de semana redondo"

Raúl Fernández: "A falta de 14 vueltas no podía más, ha sido la carrera más dura de mi vida"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Raúl Fernández: "A falta de 14 vueltas no podía más, ha sido la carrera más dura de mi vida"
Más de
Marco Bezzecchi

Así queda el mundial de MotoGP tras Mandalika: ¡al rojo vivo!

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Así queda el mundial de MotoGP tras Mandalika: ¡al rojo vivo!

A qué hora fue la carrera de MotoGP en Indonesia (Mandalika) y cómo se vio

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
A qué hora fue la carrera de MotoGP en Indonesia (Mandalika) y cómo se vio

Bezzecchi se defiende del ataque de Fernández: "No tengo nada que aclarar. Él fue quien me tocó"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Bezzecchi se defiende del ataque de Fernández: "No tengo nada que aclarar. Él fue quien me tocó"
Más de
Aprilia

Martín: "Hoy, tercero era lo máximo; las próximas carreras las veo buenas"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Martín: "Hoy, tercero era lo máximo; las próximas carreras las veo buenas"

MotoGP multará con 5.000 euros a los pilotos que no cumplan con los eventos promocionales

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
MotoGP multará con 5.000 euros a los pilotos que no cumplan con los eventos promocionales

Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP del GP de Indonesia en Mandalika

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP del GP de Indonesia en Mandalika

Últimas noticias

Fórmula 1 en DIRECTO: ¡carrera del GP de Singapur 2026!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Fórmula 1 en DIRECTO: ¡carrera del GP de Singapur 2026!

Así os contamos a clasificación del GP de Singapur 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Así os contamos a clasificación del GP de Singapur 2026

Culpables, pero sin sanción: curiosas decisiones de la FIA tras la sprint de Singapur

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Culpables, pero sin sanción: curiosas decisiones de la FIA tras la sprint de Singapur

WSBK Estoril - Resumen y resultados - Bulega supera a Bautista con su 28ª victoria del año

WSBK
WSBK WSBK
Estoril
WSBK Estoril - Resumen y resultados - Bulega supera a Bautista con su 28ª victoria del año