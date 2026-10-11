Bezzecchi: "El Mundial está más perdido que ganado, pero no tiro la toalla"

El domingo en Lombok amaneció mucho mejor de lo que oscureció la jornada del sábado, tanto para Aprilia como para el propio Marco Bezzecchi, involucrado en la caída en la primera frenada en la sprint que le dejó a él y a Raúl Fernández fuera de combate antes casi de comenzar.

Bezzecchi vuelve a lo más alto: MotoGP Bezzecchi gana en Indonesia y Martín, tercero, recupera el liderato; Márquez, sexto

En la carrera larga, el italiano y el español se escaparon desde prácticamente la cuarta curva de la prueba, con Fernández por delante de Bezzecchi hasta falta de siete giros, cuando el corredor de Rimini dio un paso adelante y se puso al frente del pelotón, una posición que ya no abandonó hasta cruzar la meta. El de Indonesia es el quinto triunfo de este ejercicio para Bezzecchi, además del número 300 de Italia en la categoría de las motos pesadas. Hasta este domingo, la última carrera de las largas en que se había impuesto era la de Mugello, a finales de mayo, y de ello hace más de cuatro meses.

Por aquel entonces, el discípulo de Valentino Rossi entró en una dinámica muy oscura, con caídas, lesiones e incidentes, como el que le impidió correr en Brno, después de liarse a golpes con un comisario de pista.

"He vuelto a estar delante, y ya llevaba tempo que no lo lograba. Sabía que, gestionando bien las gomas, tendría algo más al final de la carrera", resumió Bezzecchi, que añadió: "Nos merecíamos un resultado como este, sobre todo, mi equipo. No han dejado de trabajar después de pasar momentos duros".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En Mandalika, el gesto del ganador era de serenidad, de alguien que se acababa de sacar una losa de encima, a la espera de saber si esa inercia puede mantenerse en lo que queda de campeonato. A falta de cinco grandes premios para el final, Bezzecchi se encuentra ahora a 46 puntos del líder, que vuelve a ser Jorge Martín, con dos puntos de margen sobre Marc Márquez. "El Mundial está más perdido que ganado; pero no tiraré la toalla hasta dónde pueda", prometió el de Aprilia.

En Indonesia, Bezzecchi se enredó con Fernández a raíz del accidente del sábado, que hizo que el de Trackhouse le acusara de "poco profesional", por haber provocado el incidente. El domingo, después del Warm Up, Aprilia les reunió a los dos y les hizo aclarar las cosas. "Yo no he estado nunca tenso; al final son cosas que pasan en la pista. Raúl pensaba una cosa, yo le di mi opinión. Nos hemos disculpado delante de la fábrica y no hace falta seguir con esto", remató Bezzecchi.