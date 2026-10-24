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Bezzecchi: "Me saca de quicio haber salido noveno"

Tras pasar apuros en mojado, donde solo logró el noveno puesto en la clasificación, Marco Bezzecchi volvió a mostrarse muy competitivo en seco en la carrera Sprint de Phillip Island, remontando hasta el cuarto puesto.

Matteo Nugnes

Publicado: 24 oct 2026, 7:22

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Tras un viernes en el que fue protagonista, Marco Bezzecchi tenía sin duda unas expectativas bastante altas para lo siguiente en el Gran Premio de Australia de MotoGP. Sin embargo, la llegada de la lluvia para la sesión de clasificación, complicó —y no poco— las cosas para el piloto de Aprilia, que no logró pasar del noveno puesto en la parrilla de salida de Phillip Island.

La carrera Sprint, disputada de nuevo con la pista seca, confirmó que el potencial de la pareja formada por el piloto de Rimini y su RS-GP es mucho mayor en condiciones normales, ya que le permitió remontar hasta el cuarto puesto final, a un paso del podio. Sin embargo, la posición en la parrilla corre el riesgo de condicionar también la carrera larga del domingo para el italiano, que, mientras tanto, ha visto cómo la diferencia con respecto al nuevo líder de la general, Marc Márquez —que se alzó con la victoria en la carrera corta—, ha aumentado a 50 puntos.

"En la carrera sprint he remediado un poco la situación. Obviamente, no estoy contento con la clasificación, porque, por desgracia, no he conseguido dar una vuelta lo suficientemente rápida como para salir más adelante. Lo siento, porque en mojado era bastante competitivo, me sentía bien. En seco me sentí a gusto, pero con la mezcla de condiciones que hubo en la clasificación no conseguí ser rápido, así que eso me frenó un poco, pero la Sprint fue una bonita remontada y me lo pasé bien", declaró Bezzecchi a los periodistas presentes en Phillip Island, entre ellos los de Motorsport.com.

Entre otras cosas, en las primeras vueltas de la prueba corta volvió a perder posiciones, cayendo hasta la duodécima plaza, aunque no fue del todo culpa suya: "A Raúl Fernández se le quedó la moto agachada en las dos o tres primeras curvas; yo iba pegado a él y no conseguí encontrar el hueco: le había adelantado en la curva 3, pero se resistió como un loco, se mantuvo delante de mí y, por desgracia, perdí posiciones", detalló.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Después de un día así, es difícil decir si el vaso está medio lleno o medio vacío: "Es una mezcla. Obviamente, no se puede dejar de estar contento con cómo ha ido hoy porque, al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que, al salir noveno, en mi opinión he hecho un buen trabajo. Lo que me saca de quicio es haber salido noveno, eso está claro, pero así ha sido. Así que tenemos que estar contentos con cómo hemos gestionado las cosas esta tarde. Ahora tenemos que trabajar, sabiendo que, afortunadamente, disponemos de datos que analizar en todo tipo de condiciones para estar preparados para todo de cara a la carrera larga"

En la recta final de la Sprint, el piloto transalpino parecía tener, quizás, un poco más de ritmo que las tres Ducati que le precedían. Sin embargo, 'Bez' no parece convencido de que un par de vueltas más le hubieran permitido darle la vuelta a la tortilla: "Era bastante rápido, pero tuve que apretar mucho para remontar, así que dos vueltas más podrían haber sido buenas, pero también podrían no haberlo sido. Al final, la carrera fue de 13 giros, me quedo con esos 13 y ya está".

Para mañana, sin embargo, podría volver la lluvia, por lo que Bezzecchi podría volver a tener algunas dificultades más: "El asfalto mojado, como dije ayer, nunca es fácil, nunca es igual de un día para otro, de una sesión a otra, así que no sé qué esperar. Sinceramente, tampoco quiero darle demasiadas vueltas a estas cosas".

Por último, se le preguntó si creía que el viento podría haber influido en la caída y en la consiguiente lesión de su compañero Jorge Martín, dado que la Aprilia es probablemente la moto más extrema desde el punto de vista aerodinámico: "Creo que el viento molesta a todos, más o menos de la misma manera. Al fin y al cabo, aquí en Phillip Island siempre hace viento. Hoy es cierto que había cambiado, pero me cuesta decirte las razones por las que se ha caído otro piloto. Al fin y al cabo, lo único que espero es que se encuentre bien", afirmó cuando aún no sabía que 'Martinator' había sufrido una fractura del radio y una posible fractura de la parte distal del cúbito derecho.

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