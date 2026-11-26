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Bezzecchi: "Seguro que Martín y yo pelearemos con fuerza por acabar segundos el año"

Marco Bezzecchi llega al GP de Valencia tras arrasar en Portimao, con dos objetivos claros: darle el título de constructores a Aprilia y ser subcampeón por delante de Martín.

Germán Garcia Casanova

Editado: 26 nov 2026, 12:44

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Llega a su fin una temporada 2026 que ha tenido altos y bajos para Marco Bezzecchi. El piloto italiano arrasó en la primera parte del curso, posicionándose como la referencia del campeonato en lo más alto de la general, llegando a tener 102 puntos de ventaja sobre Marc Márquez. Sin embargo, la situación mucho ha cambiado desde entonces.

Una serie de errores hundieron al corredor de Rimini, hasta el punto de que Márquez ganó su décimo título el pasado fin de semana, con una ronda de antelación, y que con quien se estaba jugando la corona era con la otra Aprilia, la de Jorge Martín.

Por suerte, Bezzecchi ha recuperado el 'lustre' en los últimos fines de semana. El transalpino ganó la carrera larga de Qatar, y en Portimao venció su primera Sprint del curso, el formato que ha sido su gran Talón de Aquiles, y ganó casi sin oposición la carrera larga, cerrando el primer doblete de triunfos de su carrera deportiva.

"Sí, Portimão fue bien, y estoy contento de estar aquí en Valencia para disputar otra carrera. El objetivo es el mismo: conseguir un buen ritmo desde el viernes y tener el mejor fin de semana posible. Me gustaría terminar bien, al igual que a todo mi equipo, así que trabajaremos duro y ya veremos qué podemos hacer", dijo este jueves el #72 a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, en su llegada al Circuit Ricardo Tormo.

Bezzecchi desembarca en Cheste con dos objetivos, cerrar el Mundial de Constructores para Aprilia (los de Noale llegan con 9 puntos de ventaja sobre Ducati) y lograr el segundo puesto en la general de pilotos (está tercero a dos puntos de su compañero, Jorge Martín).

Preguntado sobre cómo de importantes son estos objetivos, indicó: "Son importantes. El título de constructores no es solo para mí, sino para toda la gente que trabaja en Aprilia, tanto en Italia, en Noale, como en todo el mundo. Creo que ganarlo es factible. Tenemos que trabajar tan duro como podamos para conseguirlo. El segundo puesto de pilotos también es un objetivo importante. Será un reto difícil, porque Jorge será muy rápido aquí, seguramente. Pero estamos ahí, intentaremos hacerlo bien y ya veremos quién se lo lleva".

'Bez' espera una buena pelea con 'Martinator', aunque no solo contra él: "Creo que habrá una gran batalla en general con todos los pilotos, porque en la última carrera, obviamente, todos querrán terminar de la mejor manera posible, así que será un buen fin de semana. Obviamente, la pelea entre Jorge y yo también será buena. Ser segundos es un objetivo al alcance de los dos, y estoy seguro de que ambos lucharemos con fuerza. Será genial". Cuestionado sobre si sería un consuelo quedar segundo en el Mundial de Pilotos, respondió positivamente: "Estaría contento, por qué no".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Filipe Amorim / AFP via Getty Images

En el horizonte para Bezzecchi y para Aprilia está el test de postemporada del martes, donde todos los pilotos podrán probar las nuevas motos de 850cc para 2027 con los neumáticos Pirelli, prototipos que él ya ha probado en el pasado. Sobre sus expectativas para estos ensayos, el pupilo de Valentino Rossi comentó: "Estoy muy emocionado. Será un nuevo comienzo en MotoGP, así que será genial. Tengo curiosidad por ver cómo ha trabajado Aprilia en los últimos meses".

Sobre si resultará extraño pasar de la moto de 1000cc a la 850cc, dijo: "No lo sé. Creo que será como todas las otras veces que hemos hecho los test, después de haber pilotado con la 1000cc y pasando a la 850cc. Al fin y al cabo, es una moto diferente, pero aún está un poco verde, así que hay que darle tiempo para entender cómo funciona".

Por la reducción de cilindrada, la moto de 850cc tendrá menos velocidad punta, pero una duda es si con ella se podrá frenar más en las curvas. Abordado al respecto, Bezzecchi espetó: "La he probado muy poco como para decirlo. No quiero daros respuestas imprecisas o incorrectas. Es mejor esperar un poco más, acostumbrarme a la nueva moto y ya veremos".

"No sé muy bien si la 850cc será una moto más fácil o no. Al fin y al cabo, la he pilotado dos veces en un test de lunes, y eso nunca es suficiente para comprender bien el nivel del conjunto. Creo que solo será un cambio**; nos acostumbraremos y alcanzaremos un alto nivel de pilotaje también con las nuevas motos, así que seamos pacientes**. Esperemos hasta el martes, y luego lo veremos aún mejor en la pretemporada, el año que viene, porque tendremos aún más tiempo sobre la moto".

El italiano echará de menos, eso sí, la 1000cc: "Esta moto es rapidísima, es muy divertida. Empecé en MotoGP con ella, así que para mí siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Pero, por suerte, tengo una en casa, la del año pasado, con la que logré mi primera victoria con Aprilia, así que seguro que echaré de menos pilotarla, pero podré verla todos los días".

Con todo, Bezzecchi terminará el año con su problema en la rodilla, a raíz de la lesión que sufrió en Sachsenring: "No está del todo bien. Sin duda ha mejorado día a día desde la lesión hasta ahora, pero sí, seguro que necesitaremos hacer algo durante el invierno".

Por último, sobre la montaña rusa que ha sido la temporada, con luces y sombras, reflexionó: "La he vivido bien. Estoy haciendo el trabajo de mis sueños, y este año he sido rápido, he ganado muchas veces y, por el momento, he hecho mi mejor temporada hasta la fecha. Obviamente, ha habido altibajos, pero eso forma parte del deporte; no solo en MotoGP, creo que en cualquier deporte puedes tener este tipo de temporadas. Así que lo importante es intentar sacar siempre lo positivo de todo, de cada lección. A veces ganas, a veces aprendes, y es importante tenerlo siempre presente".

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