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Bezzecchi: "Me duele todo el cuerpo; tendré que ir viendo cómo estoy sesión a sesión"

Marco Bezzecchi llega a Sachsenring arrastrando aún su fuerte caída en Assen, un nuevo error que le hizo perder el liderato del Mundial de MotoGP, aunque no parece preocuparle excesivamente.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Si alguien tiene ganas de no tener ningún tipo de contratiempo este fin de semana, ese es Marco Bezzecchi. El piloto italiano ya venía de dos domingos sin puntuar, en Balaton Park por el accidente múltiple provocado por Jorge Martín y en Brno por golpear a un comisario de pista tras caerse en la sprint, motivo de peso por el cual el Panel de Comisarios le sancionó con no disputar la carrera larga.
En Assen, parecía que, por ritmo mostrado en pista, el italiano podía remontar el vuelo. Pero saldó el fin de semana con una insuficiente cuarta posición en la sprint del sábado, y con una violenta caída, rapidísima, en la prueba larga del domingo, en la segunda vuelta y en la curva 15, uno de los puntos más rápidos de 'La Catedral'.
La buena noticia para Bezzecchi es que saldó el incidente sin fracturas, como confirmaron los exámenes médicos. La mala noticia es que perdió el liderato de la general de pilotos, por primera vez al término de un fin de semana en 2026, en favor de su compañero de equipo.
Y la noticia que está entre medias es que el de Rimini puede estar en Sachsenring, para el Gran Premio de Alemania de este fin de semana, pero no al 100 por 100. El de Aprilia confirmó este jueves a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, que llega con muchos dolores en todo su cuerpo.
"No ha sido una semana fácil, en absoluto. Obviamente, la caída en Assen fue fuerte. Afortunadamente, no tengo huesos rotos, pero sí mucho dolor por todo el cuerpo. No han sido días fáciles. Así que, básicamente, estoy muy, muy contento de estar aquí. Noto el dolor en todas partes. Aparte de los brazos, todo lo demás me duele", empezó diciendo.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi aclaró la causa de la caída en Assen: "Simplemente, iba demasiado rápido. Y cuando toqué el gas, perdí el tren delantero. Básicamente, fue un error común, pero en una curva muy rápida. Así que por eso la caída fue peor, claro. En mi caso, creo que con otro tipo de grava en esa escapatoria habría pasado lo mismo, porque la velocidad de entrada era enorme. Al final, me estrellé a 200 km/h. Así que, en mi caso, el tipo de grava no importa demasiado. Es más la velocidad lo que marca la diferencia. Así que, para mí, no fue un gran problema".
Cuestionado sobre si, en su situación actual, es un poco mejor no ser líder del Mundial, por la presión que supone, Bezzecchi lo negó. Y, de hecho, incidió en que, para él, el de Sachsenring no será un fin de semana normal desde el punto de vista deportivo, porque más que pensar en un resultado, estará lastrado físicamente. De hecho, comentó que tendrá que ir comprobando su estado sesión tras sesión, y no descarta tener que parar en algún punto del gran premio, aunque obviamente no es lo que quiere. 
"En una situación normal, la presión y el tipo de enfoque pueden cambiar. En mi caso, ahora mismo, no estoy una situación normal, porque siendo realistas, físicamente estoy muy lejos del 100%. Así que en cuanto a objetivo, para mí, ahora mismo, este no será un fin de semana normal, en el que pensar en luchar por el podio o la victoria. No, en mi caso, tendré que ir viendo día a día, o incluso más sesión a sesión, porque no he podido probar la moto", detalló.
"Tampoco he podido entrenar en casa. Realmente no he podido hacer casi nada, aparte de controles médicos. Así que, al final, ahora mismo [el podio o la victoria] no están en mi cabeza. En mi cabeza, solo está intentar subirme a la moto mañana por la mañana, empezando por la FP1, y ojalá me encuentre bien. Tendré que gestionar mis energías durante todo el fin de semana. Así que empecemos por mañana por la mañana".
Sobre si está preparado para abandonar durante el fin de semana, contestó: "Bueno, ya veré. Espero que no, pero nunca se sabe. Quiero decir, obviamente, espero que no. Me encantaría terminar la primera mitad de la temporada con un buen resultado, pero ahora mismo no es el objetivo. El objetivo es ver cómo estoy mañana. Luego, mañana por la tarde, hablaremos, y entonces os diré qué espero del sábado, y luego así hasta el domingo".
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ahora tengo que intentar entender bien qué podemos hacer este fin de semana, esperando, por supuesto, hacerlo bien, pero sin expectativas particulares, sin nada increíble en mente, sino simplemente afrontarlo día a día y ver cómo va mi condición física. Y esperar, por supuesto, llevarme a casa tanto como pueda".
Al hilo de su caída, los periodistas quisieron que Bezzecchi explicara cómo hace un piloto para no tener miedo: "Es una pregunta difícil de responder, porque si hubiera tenido miedo, estoy seguro de que ni siquiera me habría caído como me caí, porque no habría intentado girar así. Claramente, después de una mala caída, volver a subirse a la moto... Quizá hay diferentes puntos de vista, pero para mí es algo bueno, en el sentido de que, de todos modos, enseguida pensé, 'joder, quiero volver a subirme a la moto ahora mismo para ver cómo va, aunque no me encuentre bien'. Claramente, no he podido hacerlo estos días, así que lo haré mañana, pero no creo que haya un método que funcione para todos. Creo que cada uno lo afronta de manera diferente, un poco como quiere, y solo hay que encontrar la mejor manera para cada uno".
"Todos hemos tenido algunas caídas fuertes. Por ejemplo, Marc Márquez. Marc sigue ahí, ha tenido muchas caídas fuertes, pero también en el pasado las tuvieron muchos otros, y todos, al final, volvieron a subirse a la moto. Ir en moto es lo que nos hace sentir bien. Sinceramente, estoy deseando hacerlo, a pesar de la caída. Realmente no me importa. Afortunadamente, la caída salió bien, pero es cosa del pasado"
Por último, sobre perder el liderato de la general, el #72 detalló: "Nunca ha sido algo que me haya obsesionado mucho. Por supuesto, siempre es mejor verte primero, que segundo, tercero, cuarto. Esto es obvio, pero no es que pensara en ello mucho. Pensé que, afortunadamente, la caída salió bien, y el primer pensamiento fue, 'quiero volver a subirme a la moto ahora'".
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