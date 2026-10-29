MotoGP GP de Malasia

Bezzecchi: "En la misma situación que Martín, yo también habría intentado correr"

Marco Bezzecchi

Oriol Puigdemont

Publicado: 29 oct 2026, 8:30

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi apura sus opciones en Malasia. Siguen descontándose los grandes premios de la temporada 2026, y las matemáticas dicen que el piloto italiano sigue metido en la pelea por el título, como tercero de la clasificación general, a 50 puntos de Marc Márquez. Pero la cantidad de unidades en juego sigue descendiendo, a 148 unidades actualmente si finalmente se disputa el GP de Qatar el próximo fin de semana.

Así, el de Aprilia es consciente de que necesita sacar su mejor versión en las cuatro citas que quedan, comenzando por la visita al Circuito Internacional de Sepang, donde precisamente 'Bez' apunta a ser la referencia de la casa de Noale, habida cuenta del difícil estado de salud de su compañero de equipo, Jorge Martín, con la muñeca derecha rota.

Junto a Márquez, Bezzecchi fue el protagonista este jueves de la rueda de prensa previa de pilotos en Malasia, y abordó cómo llega a este fin de semana, sus opciones y el estado de salud de 'Martinator'.

"Por supuesto, ahora mismo hay un poco un límite. Está claro que si quiero intentar mantenerme en la pelea por el título hasta que los números me den posibilidades matemáticas, pues es importante no perder muchos puntos. Obviamente, eso no es fácil, porque todos los pilotos están yendo súper rápido. Por supuesto Marc, pero también Jorge, no olvidemos su velocidad. Así que esa es la mentalidad: tratar de cometer los menos errores posibles en cada sesión, intentar ser competitivo y luchar por buenas posiciones", empezó diciendo.

En Australia, Davide Tardozzi dejó claro que Bezzecchi está en la batalla por el Mundial, y que 50 puntos no son nada. El #79 lo agradeció: "Aprecio su comentario. No todo lo que haya dicho es cierto, porque 50 puntos son muchos, pero en las carreras puede pasar de todo, y verdaderamente aprecio sus palabras. No será fácil. En cualquier caso, quiero dar el máximo".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Eso sí, tendrá que buscar el máximo en una pista en la que aún no ha subido al podio: "No sé si podré ser competitivo este fin de semana, porque el año pasado nos sentimos mejor en la pretemporada que en el gran premio. Así que las expectativas tampoco son muy altas, no quiero crearme demasiadas. Quiero montarme en la moto y ver cómo me siento. Obviamente, los test invernales de este año fueron mucho mejores en comparación a 2025, pero las pruebas son eso, ensayos, y los fines de semana son otra cosa".

Posteriormente, Bezzecchi abordó la situación de Martín: "Estamos contentos de verle. Marc y yo hemos estado en una situación similar a la suya, y en la misma situación que él, yo también habría intentado correr. Es fantástico tenerle aquí, esperemos que se sienta bien, y si se siente bien, seguro que será súper rápido".

Preguntado sobre cuán diferente es su moto actual respecto a la máquina con la que estuvo en los test de Sepang, contestó: "Es diferente. No sé tampoco hasta qué punto es diferente, pero lo es".

Otro tema que salió a colación fue el de los requerimientos de los pilotos a la organización del campeonato, en materia de seguridad, para que finalmente se dispute el GP de Qatar, afectado por el conflicto en Oriente Medio. "Al final, yo confío en la organización. Es su decisión, la adoptarán cubriendo muchos aspectos, entendemos. Así que ya veremos. No es un debate nuestro, y no es algo que debamos debatir aquí", dijo.

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