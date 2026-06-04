Bezzecchi: "No sé si la Aprilia es mejor que la Ducati, no me importa demasiado"

Marco Bezzecchi firmó otro fin de semana de cosecha propia en Mugello, para alcanzar una de sus mejores victorias en el Mundial de MotoGP. El piloto italiano volvió a ir de menos a más (aunque logró la pole) para, tras cometer un fallo en la sprint, ganar la carrera principal del Gran Premio de Italia, para éxtasis de los tifosi presentes en Mugello.

Pero, apenas unos días después, toca cambiar el chip para el líder de la general de la categoría reina, que llega con 17 puntos de ventaja respecto a Jorge Martín al Balaton Park, una pista en la que Marc Márquez arrasó el año pasado, pero en el que las ahora dominantes Aprilia quizás tengan algo que decir de cara a pelear por lo máximo.

"Han sido unos días muy bonitos. La carrera del domingo en Mugello fue fantástica, con muchos momentos bonitos, que sinceramente, hasta que no los he vuelto a ver, ni los recordaba", empezó diciendo este jueves Bezzecchi en su llegada al Balaton Park, en declaraciones a DAZN, recordando su actuación de casa antes de analizar este fin de semana.

"Esta es una pista totalmente distinta a Mugello, así que no tenemos que hacernos ilusiones. Es cierto que, aquí, el año pasado hicimos un fin de semana discreto, el viernes sufrimos mucho. Así que el primer objetivo es intentar empezar mejor este año, hacer un buen viernes y después, según vaya avanzando el gran premio, tratar de mejorar".

Cuestionado sobre si la Aprilia está por delante de la Ducati, como ya reconocen abiertamente en las filas de Borgo Panigale, el #72 respondió: "No lo sé y no es algo que me importa demasiado. Nosotros nos centramos en nosotros mismos, nos esforzamos todos los días para seguir mejorando, sin compararnos con nadie, sin llenarnos la cabeza de ideas o cosas que no podemos controlar. Al final, lo importante es dar lo mejor de nosotros".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Posteriormente, el transalpino se explayó en la rueda de prensa oficial de pilotos, de la que fue uno de sus protagonistas: "Habré visto la carrera de Mugello como una de las 10 veces. La mayor parte de los momentos no los recordaba, por el subidón de adrenalina. Pero me ha venido bien, para saber qué hicimos bien, y qué podríamos haber hecho incluso mejor".

"Balaton Park me gusta, es peculiar, ratonero, tipo 'stop and go', pero también hay una parte rápida, especialmente en el segundo sector. Es una pista donde el año pasado disfruté. Tuve una buena pelea con Marc Márquez y con Pedro Acosta, así que trataremos de hacer un buen fin de semana. Es muy distinto a Mugello, así que tendremos que cambiar la forma de abordar las pistas y adaptar el estilo de pilotaje. Pero al final es un trazado bonito y divertido, así que lo más importante será empezar con buen pie", prosiguió para cerrar.