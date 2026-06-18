Bezzecchi asegura que "no" va a cambiar su relación entre compañeros tras el accidente con Martín

Marco Bezzecchi quiere dejar atrás lo que pasó hace un par de semanas en Hungría y seguir adelante desde este fin de semana, con el Gran Premio de la República Checa, sin dejar que el 0 de Hungría le afecte de cualquier manera.

El líder del Mundial de MotoGP fue uno de los grandes damnificados del accidente múltiple causado por Jorge Martín, su compañero de equipo, en la salida de la carrera larga de Balaton Park, ya que recibió el impacto del español y acumuló una jornada dominical sin puntos, cuando quería apuntar alto, y provocando que Marc Márquez le recortara distancia en la general con su impecable fin de semana.

Lo ocurrido provocó tensión en Aprilia, que se quedó sin tres pilotos de una tacada. Bezzecchi, al igual que Martín, no habló en Hungría tras lo ocurrido, pero ha podido reaparecer este jueves en el Autódromo de Brno. En declaraciones a DAZN, el italiano ha explicado en primer lugar cómo está físicamente, tras el daño que recibió en la caída.

"Ahora me encuentro bastante bien. La parte derecha del cuerpo me ha dado problemas en casa estos días. Sobre todo la pierna, porque fue ahí donde recibí el golpe más fuerte. Solo me duele un poco la pierna. Afortunadamente, la mano ha ido cada vez mejor. El costado también. En la cabeza, a pesar de que me di con la moto, por suerte tampoco he tenido ningún problema", empezó diciendo.

Sobre su opinión del incidente, aunque reconoció que no le gustó lo ocurrido, Bezzecchi se mostró comprensivo con su compañero de garaje, y quiso dejarlo en agua pasada con unas elegantes declaraciones: "Jorge y yo hemos hablado. Qué quieres que te diga, al final está claro que no me gustó cómo salieron las cosas. No estoy contento, pero son este tipo de errores que no se deberían hacer nunca, pero pasan. Y nos han pasado a todos, a mí incluido. Así que es una situación complicada. Está claro que Jorge no lo hizo a propósito, y nadie quiere hacer estas cosas. El pasado ya pasó. Pasamos página y pensemos en Brno".

Tanto en la cadena española como en la rueda de prensa posterior, de la que fue protagonista, le preguntaron a Bezzecchi sobre las palabras de su jefe en Aprilia, Massimo Rivola, quien el domingo de Hungría señaló de manera clara a Martín, y destacó que un campeón como él no podía cometer tal error. 'Bez' se ha desmarcado de las palabras del dirigente: "Lo que dijo Massimo, tendréis que preguntárselo a Massimo. Yo no entro en eso. ¿Que si las cosas cambiarán después de Balaton entre los compañeros de equipo? No", aseveró.

Jorge Martín, Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: MotoGP

En su comparecencia ante todos los medios, el #72 dio más detalles de su estado: "Estoy bien. Fue un impacto fuerte el que sufrí, sobre todo en la parte derecha. Después de tres o cuatro días, el dolor desapareció casi por completo. En la pierna, tuve un pequeño problema, un pequeño corte en un músculo, pero afortunadamente tampoco es nada del otro mundo. Sí que duele un poco aún, pero no creo que esto vaya a afectar a mi forma de pilotar".

"No he podido pilotar ninguna moto en casa en estos días, así que mañana será la primera vez que me suba a una después de la caída. En cualquier caso, al final afortunadamente todo está bien. Sin lugar a dudas, el domingo de Hungría fue un día duro, pero en cualquier caso habíamos hecho un buen fin de semana hasta ese momento, y eso ya queda en el pasado. Tenemos que centrarnos en esta cita y en estas próximas", prosiguió.

El de Rimini también indicó qué espera de la visita a Chequia: "Este circuito es completamente distinto a Balaton. Es muy bonito, verdaderamente me gusta. Es muy divertido de pilotar con la MotoGP, podemos expresar el máximo potencial de la moto aquí. El año pasado fue bastante rápido, hicimos una buena carrera con Marc Márquez y Pedro Acosta, así que ojalá estemos en disposición de plantar cara con otra buena pelea".

A Bezzecchi también le preguntaron por la opinión de Pedro Acosta de que su KTM está más rezagada que las Aprilia y las Ducati: "Este tipo de cuestiones siempre son muy difíciles de responder. Porque nunca he probado su moto, y él no ha probado la mía. Por el momento, es cierto que se nos está dando bien. Y es en lo que nos estamos centrando, no nos centramos en los demás, ponemos el foco en nosotros mismos", cerró.